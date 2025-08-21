Aracı yumrukladı, küfretti, tehdit etti

DHA'nın haberine göre; olay, önceki gün Çankaya ilçesi Tunus Caddesi’nde meydana geldi. Bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı. İddiaya göre, seyir halinde bir süre devam eden tartışmanın ardından taksi şoförü otomobilin önünü kesti.

Aracından inen taksi sürücüsü, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı, Aracın kapısını açmaya çalıştı. O anlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Taksi sürücüsü çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

