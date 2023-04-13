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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da aracın içerisindeki anne ile çocuğun üzerine ağaç devrildi! - Güncel haberler
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Aracın içindeydiler! Anne ile çocuğun üzerine ağaç devrildi!

İstanbul Kağıthane'de, park halindeki kamyonetin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrildiği sırada kamyonetin içinde bulunan anne ve çocuğu ölümden döndü. Gözyaşlarını tutamayan eşini ve çocuğunu, baba Kerem Gür sakinleştirdi

İstanbul'da aracın içerisindeki anne ile çocuğun üzerine ağaç devrildi! - Güncel haberler
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DHA

İstanbul'da, saat 12.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, Kerem Gür, içinde eşi ve küçük çocuğunun olduğu kamyonetini yol kenarına park ederek ekmek almaya gitti.

KAMYONETİN KUPASI PARAMPARÇA OLDU

DHA'da yer alan habere göre o sırada yol kenarında çürüyen Kavak ağacı kamyonetin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle kamyonetin kupa kısmına çarpan ağaç paramparça oldu.

ANNE VE ÇOCUĞU ŞANS ESERİ YARA ALMADI

Ağacın devrilmesiyle Gür'ün kamyoneti zarar gördü. Olay sırasında, kamyonetin içinde bulunan anne ve çocuğu kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Ölümden dönen ve büyük şok yaşayan anne ve çocuğunu, olay yerine koşan baba Kerem Gür sakinleştirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda ve ağaç etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

"BELKİ DE EŞİM VE ÇOCUĞUM HAYATINI KAYBEDECEKTİ"

Kamyonet sahibi Kerem Gür "Duraklama halindeydim. Çocuğum ve eşim kamyonetin içindeydi. Bir anda çürüyen ağaç kamyonetin üzerine devrildi. Birilerinin sorumsuzluğu yüzünden eşim ve çocuğumun belki de hayatı son bulacaktı. Bu birilerinin sorumsuzluğu. Böyle şeyler yaşanmasın. Mala gelen bir şekilde yerine geliyor. Ya çocuğuma bir şey olsaydı?

"BİR YAYA DA OLABİLİRDİ"

Çocuğuma ekmek almaya gittim. Buranın bakımları yapılmıyorsa ne zaman yapılacak? Burada ben de olmayabilirdim. Yaya da olabilirdi. İnsanların sorumsuzluğu. Anlatacak bir şey bulamıyorum. Çok şükür çocuğum sağ" dedi. Aracı zarar gören kamyonet sahibi Kerem Gür, "Bizim borcumuz derdimiz var. Hiç mi bir gün düşünmüyorlar arkadaş? Benim için bir gün bile kayıp" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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