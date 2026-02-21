Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler neler?

        Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler neler?

        Aracınızla trafiğe güvenle çıkabilmeniz için aracınızda zorunlu olarak bulundurmanız gerekenler var. Türkiye'de trafikte seyreden araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre belirlenmiştir. Peki, araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 16:43 Güncelleme: 21.02.2026 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilgili araç sahiplerini uyarıcı nitelikte bilgilendirme yayımladı.

        2

        Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi beklenirken Emniyet Genel Müdürlüğü araç sahiplerini ilgilendiren uyarısını yaptı.

        Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na yazı gönderen EGM, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılması nedeniyle "Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler" kapsamında kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa tescil edilen (sıfır) yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan kamyon ve çekici cinsi motorlu taşıtlarda belediye ve mücavir alan sınırı ayrımı yapılmaksızın takograf cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğunu hatırlattı.

        "MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN UYARIDIR"

        EGM açıklamasının devamında, kanunun yakın zamanda yürürlüğe gireceğine değinerek mağduriyet yaşanmaması adına bu cinste araç alacakların bilgilendirilmesini talep etti.

        Bu kapsama giren ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki yıllarda üretilen taşıtlar ile gördükleri hizmet bakımından yönetmelikle muafiyet tanınan taşıtlarda takograf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmayacak.

        3

        CEZASI NE KADAR?

        Araçlarda nitelik ve nicelikleri yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmayan sürücülere 1000 lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ve kullanmayanlara da 75'er bin lira idari para cezası verilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada