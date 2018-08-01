İstanbul'da polis ekibine silahla ateş eden saldırganların kullandığı araç terk edilmiş olarak bulundu. Biri pompalı tüfek iki silah kullanan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.



Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde İstihbarat birimindeki polis aracına dün gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Saldırganların kullandığı araç Esenyurt'ta terk edilmiş olarak bulundu. Araç Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelendi. Araç üzerinde çalışma yapan polis, şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

YOL TARTIŞMASI

İstanbul Emniyeti'ni alarma geçiren olayın trafikte yol tartışmasından kaynaklandığı öğrenildi. Şüpheliler kullandıkları araçla, trafikte sivil polis ekiplerinin önünü kapattı. Polisin uyarısına uymayan şüpheliler, polis ekipleri ile tartışmaya girdi.



POMPALI TÜFEK VE SİLAH KULLANDILAR

Tartışmanın ardından araçtaki iki şüpheli biri pompalı tüfek iki silahla polis ekibine kurşun yağdırdı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Olayda polisler yara almazken araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Polis ekipleri, araçlarını terk ederek kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin peşinde.

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