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Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda

DHA

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen, 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yapılan ilk tespitlere göre, selde 7 bina yıkıldı, 50´ye yakın bina ağır hasar aldı, köprüler çöktü, 150 dekar fındık bahçesi zarar gördü. Bölgede 100´e yakın kişi de tahliye edildi. Kayıp 3 kişi aranırken, Çamlıktepe Mahallesi´nde sel öncesi ve sonrası çekilen iki fotoğraf karesi, afetin neden olduğu yıkımı da gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, 7 binanın yıkıldığı görüldü. Trabzon ve Rize valilikleri bugün ve yarın da bölgede yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşlardan olası sel olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

trabzon araklı

Trabzon´da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin dere yatağında cansız bedenlerine ulaştı, 4 kişiyi de yaralı olarak kurtardı. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

DHA'nın haberine göre, ilçede, AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Yapılan ilk tespitlere göre, sel felaketinde 7 bina yıkıldı, 50´e yakın bina ağır hasar aldı, 6 köprü çöktü, 150 dekar fındık bahçesi zarar gördü, 200 dolayında üreticinin arazisi etkilendi, 9 büyükbaş hayvan da telef oldu. Bölgede okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde 100´e yakın kişi de tahliye edildi. Sele kapılan bazı iş makinesi, kamyon ve otomobiller de toprağa gömüldü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Sel tahribatı nedeniyle kapalı olan Bayburt-Araklı karayolunda onarım çalışmaları sürüyor. Bölgede 314 personel, 62 araç ve 39 iş makinesiyle sel ve heyelan hasarlarının izleri silinmeye çalışılıyor.

KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR

İlçede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması da yeniden başladı. Trabzon´un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı´ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'taki yol açma çalışmasını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan ve 2 arkadaşlarını şehit veren JAK timi de arama çalışmalarına katılan ekipte yer alıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının da umutlu bekleyişi sürüyor. Bazı vatandaşlar da ekiplerle birlikte arama çalışmasına katılıyor.

`ABREK´ DEVREDE

AFAD'a ait, Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Abrek son olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken ortadan kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda kullanılmıştı.

KIZILAY YEMEK DAĞITIYOR

Kızılay ekipleri Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde çadırlar kurdu. Ekipler, 300 kişilik kumanya ile vatandaşlara ve görevlilere yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekiplerinin vatandaşlara yemek yardımını sürdüreceği belirtildi. Ekipler ayrıca Araklı Devlet Hastanesi önünde kurulan çadırlarda ise hastanede tedavi gören yaralıların yakınlarına çorba ve çay ikramında bulunuyor.

YIKIM FOTOĞRAF KARESİNDE

Araklı ilçesinde sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yer Çamlıktepe Mahallesi oldu. Mahallede selden önce ve sonra çekilen fotoğraf karelerinde tahribatın boyutu da ortaya çıktı. İlk fotoğraf karesinde görülen 7 binanın sel felaketinde yıkıldığı görüldü. Yıkılan binalar arasında bulunan bakkalda toplanan belediye işçilerinin de burada sele kapıldıkları belirtildi. Sel sularının sürükleyerek götürdüğü binalardan geride ise temelleri kaldı.

DEV KAYA OKULA GİRMİŞ

Mahalledeki Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da büyük hasar aldı. Okulun zemin ve bodrum katları ile bahçesi tamamen çamur ve balçıkla kaplandı. Mahallede sel anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi sel sularının sürüklemesi ile duvarını yıktığı okulun içerisine girdi. Okulun merdivenlerinde kalan dev kaya kütlesi selin şiddetini de gözler önüne serdi.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde sel anında çekilen yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dere taşkını anında cep telefonu ile görüntü çeken kişi ,"Dere patladı geliyor, evden kaçabildiler mi? Biz de güvende değiliz. Bu nasıl bir afet, bu nasıl bir şey? Böyle bir afet yok. Allah'ım sen yardım et. İnsanlar kaçmasına fırsat vermeden dere yuttu" dediği duyuluyor.

MAHSUR KALANLARIN KURTARILMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon´un Araklı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 kişinin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü sel felaketinin ilk gününde, DSİ ve AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliyeleri sağlanan kişilerin kurtarılma anlarına ait fotoğraflar ortaya çıktı. İlçenin Çamlıktepe Mahallesi'nde, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu kişilerin, DSİ ve AFAD ekipleri tarafından Karadere üzerinden ulaşılan noktadan halat yardımıyla ekipler tarafından kurtarıldığı anlar, fotoğraf karelerine yansıdı. Çevre kentlerden de takviye gelen arama kurtarma birliklerince sel ve heyelan bölgesinden kurtarılan 76 kişinin, askeri helikopterle ilçe merkezine tahliyeleri sağlanmıştı.

TRABZON VE RİZE'DE SEL ALARMI

Trabzon ve Rize Valiliği, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Açıklamada, "Bölgede sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. Valiliklerin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.

 

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