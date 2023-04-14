Aralarında hastane sahibi ve 9 doktor da var! 147 milyon TL'lik dolandırıcılık!

Menemen ilçesindeki özel hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 1 hastane sahibi ve 4 idari işler çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.