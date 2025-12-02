Aralık 2025 temettü takvimi: Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacak?
Borsa İstanbul'da yılın son temettü dönemi başlıyor. Aralık 2025 temettü takvimi yayınlandı. Buna göre bu ay; Ford Otosan, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding'in de aralarında bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Ödemeler 2 Aralık'ta başlayıp yılın son gününe kadar devam edecek. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödeyeceğini merak eden yatırımcılar için detayları haberimizde derledik. İşte 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, ödeme tarihleri ve hisse başı net temettü tutarları.
ARALIK AYINDA KAR PAYI DAĞITACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU
2025 Aralık ayı temettü takvimi yayınlandı. Buna göre Borsa İstanbul’da işlem gören 20 şirket, 1 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.
Listede Ford Otosan, Ebebek, BİM, Turkcell, Tekfen Holding ve Enka İnşaat gibi Borsa İstanbul’un önde gelen şirketleri de yer alıyor.
İşte 2025 Aralık ayında temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…
ARALIK AYI TEMETTÜ TAKVİMİ 2025
Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: BVSAN
Temettü (Net): 0,8165 TL
Ödeme Tarihi: 02.12.2025
Şirket Adı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
BIST Kodu: FROTO
Temettü (Net): 5,1425 TL
Ödeme Tarihi: 03.12.2025
Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: GOLTS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ELITE
Temettü (Net): 0,0425 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: MTRYO
Temettü (Net): 0,0518 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: ATLAS
Temettü (Net): 0,0288 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST Kodu: LIDER
Temettü (Net): 0,1212 TL
Ödeme Tarihi: 11.12.2025
Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.
BIST Kodu: EBEBK
Temettü (Net): 0,4250 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: BEGYO
Temettü (Net): 0,0215 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.
BIST Kodu: PSDTC
Temettü (Net): 1,4558 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST Kodu: BIMAS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 17.12.2025
Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ALKLC
Temettü (Net): 0,0069 TL
Ödeme Tarihi: 22.12.2025
Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: OBAMS
Temettü (Net): 0,1781 TL
Ödeme Tarihi: 22.12.2025
Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
BIST Kodu: SDTTR
Temettü (Net): 0,0727 TL
Ödeme Tarihi: 24.12.2025
Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD
BIST Kodu: TCELL
Temettü (Net): 1,5455 TL
Ödeme Tarihi: 26.12.2025
Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.
BIST Kodu: TKFEN
Temettü (Net): 0,2820 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
BIST Kodu: KTSKR
Temettü (Net): 5,5435 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: VSNMD
Temettü (Net): 0,3312 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: MEDTR
Temettü (Net): 0,0714 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025