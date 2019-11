Aralık ayında gerçekleşecek kültür-sanat etkinlikleri!

HABERTURK.COM

Aralıkta gerçekleşecek konserler, sergiler, oyunlar ve diğer kültür-sanat etkinlikleri için etkinlik takvimine göz atın!

MÜZİK VE FESTİVALLER

Fazıl Say - Su ve Umut, 21 Aralık

Volkswagen Arena, İstanbul

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası ile birlikte vereceği muhteşem bir konserle İstanbul’da sanatseverler ile buluşacak. Konser programında Fazıl Say Su (Water) Piyano Konçertosu ve son eserlerinden biri olan Umut (Hope) Senfonisi yer alıyor.

Sıla, 6 ve 14 Aralık

Volkswagen Arena İstanbul, Congresium Ankara

Sıla, sevenlerine eski ve yeni albümden eserler seslendirerek yine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Jehan Barbur Akustik Şarkılar, 20 Aralık

Zorlu PSM

Besteleri ve sözleri bugüne kadar birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda kullanılan Jehan Barbur, akustik şarkılar ile touche'de.

Film Müzikleri Konseri (Sinema Senfoni Orkestrası),3 Aralık

Sabancı Gösteri Merkezi

Hakan Şensoy'un yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası, James Bond filminden Hababam Sınıfı'na, Görevimiz Tehlike'den Hayat Güzeldir'e pek çok filmin hafızalara kazınan müziklerinie konserinde yer verecek.

Karsu 5- 20 Aralık

Karsu a ralıkta Türkiye turuna çıkıyor. 22 Ekim’de Zorlu PSM’de vereceği yeni albüm ilk konserinden sonra Samsun, Trabzon, Eskişehir, Denizli, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Vendredi sur Mer, 5 Aralık

%100 Studio

90’ların tam ortasında doğan Fransa ve İsviçre asıllı Vendredi sur Mer yani Charline Mignot, La Femme à la Peau Bleue ve Les Filles Désir gibi hit şarkıların da yer aldığı; karakteristik tarzıyla çıkardığı son albümü Premiers émois ile 5 Aralık’ta %100 Studio’da!

İncesaz; Zeki Müren Doğum Günü Konseri 6 Aralık

Grand Pera Emek Sahnesi

İncesaz, Türkiye’nin sanat güneşi Zeki Müren’in 88. yaşını kutluyor.

Mirkelam, 6 Aralık

Beyrut Performans

Pop müziğin sevilen ismi Mirkelam, 6 Aralık'ta müzikseverlerl buluşuyor.

Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü, 8 Aralık

CRR Konser Salonu

1985 yılında Berlin Filarmoni Orkestrası'nın oda müziği topluluğu olarak kurulan Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü CRR'de...

Anadolu Rock Fest Necati ve Saykolar & Yol Arkadaşları & Destan, 7 Aralık

Beyrut Performans İstanbul

Necati ve Saykolar & Yol Arkadaşları & Destan, Anadolu Rock Fest kapsamında Beyrut Performans sahnesinde...

Göksel, 11 ve 14 Aralık

Balıkesir ve İstanbul

Türk pop müziğinin kendine özgü yorumu ile en önemli kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, en güzel şarkılarını dinleyicileri için seslendirecek.

Pilli Bebek 13 Aralık

KadıköySahne İstanbul

1993’te Cem Kısmet (vokal, gitar) tarafından Ankara'da kurulan Pilli Bebek, 1990’ların sonlarına yaklaşıldığında, ortaya çıkan şarkılarını bir albümde toplamaya karar vererek stüdyo çalışmalarına başladı. Grup, 13 Aralık akşamı hayranlarıyla beraber olacak.

Thomas Azier, 13 Aralık

Salon İKSV İstanbul

Elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini, dinamik synth-pop’unun her notasında, ağzından çıkan her sözcükte hissettiren Hollanda doğumlu, Berlin’i mesken edinmiş müzisyen ve şarkıcı Thomas Azier, Salon IKSV'de...

Gaye Su Akyol, 19 Aralık

Babylon İstanbul

Geleneksel müziğin, fütürist surf’ün ve post-punk’ın zıtlıklarını psikedelia’yla bir araya getiren Gaye Su Akyol, 19 Aralık’ta sizlerle...

İstanbul Resitalleri, 20 Aralık - 12 Haziran

Sakıp Sabancı Müzesi the Seed İstanbul

İstanbul Resitalleri 2019 - 2020 Sezonu, ödül ünvan ve kraliyet nişanlarıyla donatılmış, uluslararası usta ve şampiyon virtüözleri ağırlıyor! İstanbul Resitalleri'nde 2019'un son resitali, İsviçre'de düzenlenen Clara Haskil Uluslararası Piyano Yarışması 1999 Birincisi, New Ross" ve Music for Galway gibi İrlanda'daki iki önemli festivalin de müzik direktörü olan İrlanda’lı virtüöz Finghin Collins ile 20 Aralık'ta gerçekleşiyor!

Hayko Cepkin, 14 ve 20 Aralık

Dorock XL Kadıköy ve Hayal Kahvesi Kocaeli

Sevilen rock sanatçısı, hayranlarının kulaklarının pasını silmeye geliyor.

CRR Caz Orkestrası - Yeni Yıla Merhaba, 29 Aralık

CRR Konser Salonu

CRR Bigband adıyla 2007 yılında yola çıkan orkestra, yeni yılı konserle karşılıyor.

Erol Evgin Yeni Yıl Konserleri, 29 Aralık

Zorlu PSM

Yüzlerce şarkı üretti, binlerce şarkı yorumladı, altın plaklar aldı, yüzü aşkın sanat ödülünün sahibi oldu, milyonlarca albüm satışı yaptı. Müzikaller, sinema filmleri, televizyon programları, binlerce konserle geçen yarım asır ve anılarımıza fon müziği olmuş, unutulmaz altın şarkılar… Yeni yılı Erol Evgin’in şarkılarıyla karşılamaya ne dersiniz?

Vega, 6 Aralık

IF Performance Hall, Ankara

Adını mavi ışık yayan yıldızdan alan Türk rock müzik grubu Vega, akıllara kazınan şarkılarını Ankara'da söyleyecek.

TİYATRO, MÜZİKAL VE STAND UP

Pera Müzikali, 1- 8 ve 15 Aralık

TİM Show Center

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı ‘Pera Müzikali’nin başlıca rollerinde Gezen’in yanı sıra Cüneyt Arkın, Kayhan Yıldızoğlu ve Gönül Yazar gibi isimler yer alıyor. Müzikal, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyor.

Beyond Bollywood, 1 Aralık

Zorlu PSM

1000’den fazla kostüm, Hindistan’ın en yetenekli dansçılarından oluşan dev kadro ve ışıl ışıl bir dünya… Bollywood’un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğa üstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası 1 Aralık'da serüvene çıkartıyor.

CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus, 16 Aralık - 9 Ocak

Zorlu PSM

Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus ile sezon boyunca Turkcell Sahnesi’nde!

Doğu Demirkol, 2 - 23 Aralık

İstanbul, Kocaeli ve Bursa

İstanbul, New York ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu sezon da seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

İbrahim Selim ile Bu Gece, 2 - 23 Aralık

Zorlu touché

İbrahim Selim, renkli sunumu, birbirinden değerli konukları ve dinamik seyircisiyle dosta kahkaha, düşmana elem vermeye geliyor. İbrahim Selim ile Bu Gece her pazartesi seyircileriyle buluşuyor.

Yak Bunu, 3 - 26 Aralık

İstanbul'un çeşitli mekanları

Lanford Wilson’ın yazmış olduğu, Sami Berat Marçalı tarafından çevrilen ve yönetilen Büşra Develi, Hakan Kurtaş, Sertan Erkaçan, Toprak Can Adıgüzel’in de yer aldığı Yak Bunu seyirciyle buluşuyor.

Plastik Aşklar, 4 - 27 Aralık

Türkiye'nin çeşitli yerleri

Oya Başar ile Begüm Birgören'in oynadığı Plastik Aşklar, günümüzdeki yapay aşkları komik bir dille gözler önüne seriyor.

BKM İstanbul

Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Ünlü komedyen gösterisinde hem stand-up yapıyor hem ‘tek kişilik gazino’ oluyor!

Hipokrat, 6-27 Aralık

İstanbul ve Eskişehir

İki ayrı doktorun iki ayrı hastanede, göz göre göre iki ayrı şüpheli ölüme sebebiyet verip kendileriyle göz göze gelmelerinin hikayesi bu. Kendilerini kapattıkları hiç kimsenin gözlerinin üzerlerinde olmadığını düşündükleri bu tuvalette bir vicdan muhasebesi içindeler. Canan Ergüder ve Kenan Ece'nin yer aldığı Hipokrat’a şans verilmeli.

Yarına Davet Nazım Hikmet, 17, 23 ve 25 Aralık

İstanbul'un çeşitli yerleri

Nâzım Hikmet 117. doğum gününde Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri bir melodram ile anılıyor.

SERGİ VE MÜZELER

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl, 05 Aralık 2019 - 01 Mart 2020

Pera Müzesi

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl sergisi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve ilk fotoğraf gezisinin gerçekleşmesinin 180. yılında aynı rotayı günümüz teknikleriyle yeniden keşfeden fotoğraf sanatçılarının yorum ve bakış açılarını bir araya getiriyor.

Blended, 6 Aralık 2019 - 10 Ocak 2020

Mixer

Mixer, 06 Aralık- 10 Ocak tarihleri arasında ana sergi mekanında Balkan Karışman, CANAN, Deniz Ezgi Sürek, Eda Emirdağ, Gökçe İrten, Gözde Ulusoy, Haydar Akdağ, Isabelle Heske, Özge Enginöz, Sibel Kocakaya ve Tutku Bulutbeyaz’ın kolaj çalışmaları ile yer aldığı ‘’Blended’’ isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Blended sergisi, izleyiciyi birbirinden farklı malzemelerle üretim yapan sanatçıların ‘’kolaj’’ çalışmaları ile bu soruya verdikleri cevapları izlemeye davet ediyor. Sergide kolaj olarak nitelendirdiğimiz eserler kağıt, seramik, video, kumaş gibi farklı formlarda ve düşünce biçimlerinde karşımıza çıkıyor.

İstanbul Art Show, 20-22 Aralık

Hilton Istanbul Exhibition Center

Hakikatin bütünüyle önemsizleştiği bir dönemde, sanat yeni bir yol gösterici olabilecek mi? Dönemin muğlaklığı, nesneleri ve olguları boş gösterenlere dönüştürmesi, sanatı nasıl etkileyecek? Yeni dönemin sanat akımları nasıl biçimlenecek? Dünyanın en eski uygarlıklarından ve sanat merkezlerinden birisi olan İran için Türk, Türkiye için İran sanatı ne anlama geliyor? Benzerlikler, farklılıklar, işbirlikleri çerçevesinde İranlı ve Türk sanatçılar ile sanatseverler İstanbul Art Show'da bir araya geliyor.

Andy Warhol, 7 Kasım - 29 Mart

UNIQ Expo

UNIQ Expo, Pop Art’ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist’in 100’den fazla orijinal eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde II, 14 Eylül 2019 - 8 Kart 2020

Perili Köşk İstanbul

Uluslararası çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin çalışmalarını bir araya getiren sergide Turgut Uyar’ın (1927-1985) etkisini yitirmemiş olan dizeleri izleyiciler için farklı bir yol göstericiliğini üstleniyor. iirin dönüştürücü gücüyle sergi, günümüz teknolojisinin farklı dijital olanaklarıyla gerçekleştirilen yeni medya eserlerden oluşan çağdaş sanat koleksiyonuna farklı bakış açıları getirmeyi hedefliyor.

Avni Lifij: Çağının Yenisi, 15 Ekim 2019 - 12 Ocak 2020

Sakıp Sabancı Müzesi

1914 Kuşağı’nın en yenilikçi figürlerinden Hüseyin Avni Lifij’in, uzun zamandır sergilenmemiş başyapıtlarının yanı sıra öncü bir eleştirmen, yazar ve fotoğraf sanatçısı olarak yaptığı çalışmalarını da kapsayan 1000’e yakın yağlıboya resim, etüt, desen, eskiz, poşad, fotoğraf, arşiv malzemesi ve kişisel eşyadan oluşan seçki Sakıp Sabancı Müzesi'nde.

Canan Tolon: Sen Söyle, 6 Eylül 2019 - 2 Şubat 2020

İstanbul Modern

İstanbul Modern’in düzenlediği “Sen Söyle” adlı sergi, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Tolon’un sanatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getiren sergi, aynı zamanda sanat tarihinde yerini almış kimi çalışmasının da yeniden üretimine yer veriyor.

Altan Gürman Retrospektif Sergisi, 13 Eylül 2019 - 9 Şubat 2020

Arter

Türkiye’de çağdaş sanatın öncülerinden ve yapıtaşlarından biri olarak ancak 2000’li yıllarda sanat tarihi yazımında yerini almaya başlayan Altan Gürman’ın 1965 ile 1976 arasında sürdürdüğü 11 yıllık üretimini yansıtan eserleri arşivinden bir seçkiyle bir arada sergileniyor.

Hafıza-i Beşer Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler, 18 Ekim 2019 - 25 Temmuz 2020

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Osmanlı dünyasından bugüne kalabilmiş elyazmaları, Latin alfabesine geçişten 90, imparatorluğun çöküşünden 100 ve matbaanın yaygınlaşmasından neredeyse 200 yıl sonra, eskisi gibi görünür olmayabilirler, ama hâlâ anlatacak çok hikâyeleri var. Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler, insanlığın, elyazmalarında maddeleşmiş, ilahi ve dünyevi, çok dilli ve dinli, kentli ve köylü, eşsiz ve sıradan, bazen çok yabancı bazen de tanıdık, parçalı, noksan ama her zaman ilham verici hafızasının kapılarını aralıyor.

Nur Koçak, Mutluluk Resimlerimiz, 3 Eylül – 29 Aralık

SALT Beyoğlu & SALT Galata

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak, 1960’lardan 2010’lara tasarladığı desenleri ve resimlerinden oluşan en kapsamlı sergisiyle, ziyaretçilerini 3 Eylül – 29 Aralık tarihleri arasında SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da ağırlıyor.