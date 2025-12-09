Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Aralık otomotiv kampanyaları başladı! Bu ay hangi araba modelleri indirime girdi, hangilerinde takas indirimi ve düşük faizli kredi seçeneği var?

        Aralık otomotiv kampanyaları başladı! Bu ay hangi araba modelleri indirime girdi?

        2025 Aralık ayında otomotiv markaları, sıfır araç pazarındaki hareketliliği korumak amacıyla kampanyalarına devam ediyor. Yeni bir otomobil satın almak ya da mevcut aracını yenilemeyi düşünen sürücüler için markalar; peşin alımlara özel indirimler, takas destekleri, faizsiz ödeme alternatifleri ve uzun vadeli düşük faizli kredi imkânı sunuyor. İşte, 2025 Aralık otomotiv kampanyaları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 09.12.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOGG


        T10F (V1 ve V2 Versiyonları)

        Bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli finansman desteği sunuluyor.

        1 milyon TL kredi için 12 ay vadeli %0 faizli, 83 bin 334 TL geri ödemeli kampanya bulunuyor.

        Bireysel kullanıcılar için:

        1 milyon 700 bin TL krediye %2,39 faizli, 48 ay vadeli, 68 bin 617 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.

        Kurumsal kullanıcılar için:

        1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli, 48 ay vadeli, 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenek bulunuyor.

        Yılın son kampanyasında 1 milyon 900 bin TL’ye varan farklı kredi seçenekleri yer alıyor.

        Çift Motorlu Togg 4More Serisi (T10X ve T10F 4More)

        Bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli, 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatif sunuluyor.

        Bireysel kullanıcılar için:

        1 milyon 500 bin TL krediye %2,30 faizli, 36 ay vadeli, 68 bin 604 TL geri ödemeli seçenek bulunuyor.

        Kurumsal kullanıcılar için:

        1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli, 48 ay vadeli, 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.

        2

        JAECOO

        JAECOO 7 Revive (4x2)

        Aralık ayına özel kampanyalı fiyatlarla 2 milyon 170 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

        Ticari müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım imkanı bulunuyor.

        Stoklarla sınırlı yeni “Bloodstone Red” (Kan Taşı Kırmızısı) gövde rengi seçeneğiyle sunuluyor.

        JAECOO 7 Evolve (4x4)

        Ticari müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli kredi imkânı sunuluyor.

        Aralık ayına özel kampanyalı fiyatlarla 2 milyon 380 bin TL’den başlayan fiyat avantajı bulunuyor.

        Finansman Avantajları (Genel)

        JAECOO 7 modellerinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım avantajı sunuluyor.

        3

        MERCEDES-BENZ

        Mercedes-Benz Kasko’yu Tercih Eden Kurumsal Müşterilere Özel Otomobil Kampanyaları

        C 200 4MATIC AMG ve All-Terrain

        3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,30 faiz

        GLC 180 AMG

        3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,40 faiz

        GLC 180 Coupé AMG

        3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,30 faiz

        E 180 AMG & Exclusive

        4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,60 faiz

        EQB 250+ FL Night Edition

        2.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,60 faiz

        EQS 450 4MATIC

        4.000.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede %2,25 faiz

        Mercedes-Benz Kasko ile Kurumsal Müşterilere Özel Hafif Ticari Araç Kampanyaları

        Vito

        1.000.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %1,79 faiz

        Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4

        500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %2,59 faiz

        Sprinter

        1.000.000 TL kredi için 12 ay vadede %0 faiz

        veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi için %1,79 faiz

        EQV

        1.000.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz

        eSprinter

        12 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanımında %0 faiz

        Mercedes-Benz Certified araçlar

        600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz

        4

        ŠKODA

        Škoda Elroq (Tamamen Elektrikli)

        2.105.600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Škoda Superb

        2.899.900 TL'den başlayan özel fiyat imkanları bulunuyor.

        Superb Premium ve L&K modellerinde, tüzel kişiler için geçerli 500.000 TL’ye 6 ay %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

        Škoda Kamiq

        ÖTV avantajıyla 1.733.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Škoda Fabia

        ÖTV avantajıyla 1.649.200 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yer alıyor.

        Škoda Scala Monte Carlo

        Aralık ayında 2.099.200 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

        Škoda Karoq

        Prestige donanım seviyesinde 2.834.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Škoda Octavia

        Premium donanım seviyesinde 2.525.400 TL başlangıç fiyatıyla showroomlarda yer alıyor.

        Škoda Kodiaq

        3.444.200 TL'den başlayan fiyatlarla aralık ayının öne çıkan modelleri arasında bulunuyor.

        5

        OPEL

        Opel Corsa

        Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı.
        Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

        Opel Astra

        300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

        Opel Frontera

        Frontera: 150 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi ile sunuluyor.

        Frontera Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

        Frontera Hybrid: 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği mevcut.

        Opel Mokka

        300 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

        Opel Grandland

        İşletmelere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

        Elektrikli Opel Modelleri

        Corsa Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği.

        Frontera Elektrik: 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi olanağı.

        Corsa Elektrik ve Frontera Elektrik modelleri GS donanım seviyesinde sunuluyor.

        Hafif Ticari Araç Modelleri

        Combo ve Combo Cargo:

        600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği.

        Zafira:

        450 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı veya nakit indirim seçeneği.

        Vivaro Cargo:

        Ultimate (5.3 m³) versiyonu: 450 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi.

        Ultimate XL (6.1 m³) versiyonu: 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçenekleri.

        Vivaro City Van:

        600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı.

        Movano:

        Aralık ayına özel 600 bin TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.

        Opel, aralık ayında binek ve hafif ticari tüm modellerinde sunduğu kampanya ve finansman seçenekleriyle müşterilerini showroomlarına davet ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
