Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Aramex MNG Kargo'yu satın almak için görüşüyor

Dubaili Aramex MNG Kargo'yu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu doğruladı

Aramex MNG Kargo'yu satın almak için görüşüyor
Reuters / HABERTURK.COM

Dubai merkezli kargo firması Aramex, MNG Kargo'yu satın alacağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Reuters'ın haberine göre firma tarafından borsaya yapılan açıklamada " Piyasa ve hissedarlarımıza potansiyel bir satın alma için MNG Kargo hissedarlarıyla görüşmeye başladığımızı doğrulamak isteriz" ifadeleri yer aldı. Aramex görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu belirtti.

Geçen hafta görüşmelerin başladığını duyuran Reuters'e bilgi veren bir kaynak, anlaşmanın 500 milyon dolarlık bir değere ulaşabileceğini belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Türkiye'de son 1 yılın zam şampiyonları
İŞ-YAŞAM İşte son 1 yılda fiyatı en çok yükselenler
Toyota yarı iletken çip sıkıntısı ve Kovid-19 etkisi nedeniyle küresel üretimini düşürüyor
İŞ-YAŞAM Toyota Kovid-19 etkisi nedeniyle küresel üretimini ...
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu defa treni ...
MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu
İŞ-YAŞAM MÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
İhracat şampiyonu kiraz ve domates
İŞ-YAŞAM İhracat şampiyonu kiraz ve domates
Akdeniz Sahil Yolu güzergahında acele kamulaştırma
İŞ-YAŞAM Akdeniz Sahil Yolu güzergahında acele kamulaştırma
Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı
İŞ-YAŞAM Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı
TSPB’nin yeni Başkanı İbrahim Öztop oldu
İŞ-YAŞAM İbrahim Öztop TSPB'nin yeni başkanı
Kamu yatırım harcamalarında tasarruf
İŞ-YAŞAM Kamu yatırım harcamalarında tasarruf
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.