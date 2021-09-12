Reuters / HABERTURK.COM

Dubai merkezli kargo firması Aramex, MNG Kargo'yu satın alacağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Reuters'ın haberine göre firma tarafından borsaya yapılan açıklamada " Piyasa ve hissedarlarımıza potansiyel bir satın alma için MNG Kargo hissedarlarıyla görüşmeye başladığımızı doğrulamak isteriz" ifadeleri yer aldı. Aramex görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu belirtti.

Geçen hafta görüşmelerin başladığını duyuran Reuters'e bilgi veren bir kaynak, anlaşmanın 500 milyon dolarlık bir değere ulaşabileceğini belirtmişti.