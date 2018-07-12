Ağabey kardeş polisten kaçamadı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kardeşin, Karaova Mahallesi'ndeki bir villada saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

A.A'nın haberine göre, söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, villanın sauna kısmında gizli bir bölme olduğunu tespit etti.

Gizli bölmeye giren polis ekipleri, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçları dahil 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mehmet Ö (28) ile "Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama dahil 5 ayrı suçtan aranan ve 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi Musa Ö'yü (30) yakaladı.