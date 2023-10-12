Arap Birliği'nden "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması" çağrısı Arap Birliği, Gazze'ye yönelik saldırılara ve ablukaya son vermesi için İsrail'e çağrı yaptı. Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları ise çatışmanın bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunarak, uluslararası toplumun acil müdahalede bulunması gerektiğini vurguladı

Arap Birliği, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın kaldırılması, İsrail’in saldırılarına son verilmesi ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği'nin, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde organize ettiği olağan dışı toplantı Sonuç Bildirgesi’nin okunmasıyla sona erdi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki tarafından okunan bildirgede, her iki taraftan da (İsrail-Filistin) sivillerin öldürülmesi kınanarak, tüm sivil esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

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AA'nın haberine göre; tarafların itidalli olmaya davet edildiği bildirgede, “İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi” çağrısında bulunuldu.

Bildirgede, Filistin halkının maruz kaldığı şiddet ve ihlaller de kınanarak, Gazze’ye yönelik uygulanan ablukanın derhal kaldırılması, yakıt, gıda ve yardımların bölgeye ulaştırılmasına müsaade edilmesi çağrısı yapıldı.

Bildirgede ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik elektrik, su ve yakıt akışının kesilmesi yönünde aldığı kararı derhal iptal etmesi gerektiği belirtildi.

Arap Birliği, Filistin halkının göçe zorlanmasına yönelik herhangi muhtemel bir girişim konusunda da uyarıda bulundu.

Öte yandan Arap Birliği, bölgedeki gelişmelerin bakanlar düzeyinde sürekli takip edileceğini duyurdu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, “Gazze'deki Filistinliler derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kalıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı 8 Ekim’de, Filistin’in Gazze’ye saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği’ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.

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ACİL MÜDAHALE VURGUSU

Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yaptı.

Arap Birliği dışişleri bakanları, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak için Mısır'ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplantı düzenledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, toplantıda yaptığı konuşmada, "Filistin topraklarındaki trajik durum, Filistin-İsrail çatışmasını, bölgedeki yansımalarının neler olacağını tahmin dahi edemeyeceğimiz bir aşamaya getirebilir. Son günlerde bölgede yaşanan kanlı ve korkunç olaylar ile şiddet ve gerginlik, yaşananların benzeri görülmemiş bir durum olduğunu gösteriyor." dedi.

Yüzlerce kişinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı saldırılarda 170 binden fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Burita, Gazze'nin su, gıda ve yakıttan mahrum bırakıldığını ve bunun trajik bir durum olduğunu dile getirdi.

Sivillerin hedef alınmasının büyük bir endişeye sebebiyet verdiğini ve bölgede barış ihtimalini yok ettiğini kaydeden Burita, uluslararası insani hukuk kapsamında Filistinlilere koruma sağlanması çağrısı yaptı.

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Gazze'de yaşanan "felaketin" acil ve etkin müdahale gerektirdiğini söyledi.

Ürdün olarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durması çağrısı yaptıklarını ve bunun olmaması durumunda bölgenin şiddet sarmalına sürükleneceği uyarısında bulunduklarını kaydeden Safedi, Gazze'ye su, yakıt, gıda ve insani yardımların ulaşması için acil müdahale gerektiğini ifade etti.

Safedi, "Gazze'de yaşanan trajedi ve Batı Şeria'da kötüye giden durum, gelecekte savaşların çıkmasını ve şiddet sarmalının tekrarlanmasını önleyecek adil barışın tesisi için acil ve etkin müdahaleyi gerektiriyor." diye konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise konuşmasında uluslararası camianın, dünya üzerindeki en adil mesele olan Filistin meselesine karşı uyguladığı çifte standardın ifşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Attaf, İsrail'in, Filistin halkının çaresiz ve kendisine dayatılanlara teslim olduğunu düşünerek hata yaptığını vurguladı.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.