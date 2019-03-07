Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Arap Emrah' olarak tanınan çete lideri Emrah Sever'i geçen hafta Sultangazi'de saklandığı bir adreste yakalamıştı.



ÇETEYE 2. DALGA OPERASYON

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emrah Sever'in çetesine yönelik bu sabah saat 05.00'te 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 29 zanlıdan 16'sı yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermiler ele geçirildi.