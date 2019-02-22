Suç örgütü Arap Emrah gecekonduda yakalandı. Peki, Arap Emrah lakaplı Emrah Sever kimdir? merak konusu oldu. Emrah Sever, 22 Ekim 2017'de Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan 8 otomobili silahlı saldırılar sonrasında baraja atan kişi olduğu ortaya çıkmış ve uzun süre gündemde kalmıştı.

ARAP EMRAH KİMDİR? ZANLI EMRAH SEVER

İstanbul'da Sultangazi ve Gaziosmanpaşa bölgelerinde faaliyet gösteren, 4 cinayet ve birçok suçun yanı sıra "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak"tan aranan, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever, polisin düzenlediği operasyonla Sultangazi'de saklandığı gecekonduda yakalandı.

ARAP EMRAH ÇETESİ

Şüphelinin, 4 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşımak ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak gibi suçlardan arandığı, 21 Eylül 2017'de Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın taraflarından olduğu ve 22 Ekim 2017'de Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan 8 otomobili silahlı saldırılar sonrasında baraja atan kişi olduğu ortaya çıkmıştı.