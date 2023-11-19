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        Haberler Magazin ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın tanıtım filmi yayınlandı

        ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın tanıtım filmi yayınlandı

        Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier'in rol aldığı 'Arap Kadri ve Tarzan'ın tanıtım filmi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:01
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        Tanıtım filmi yayınlandı
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        Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier’in rol aldığı ‘Arap Kadri ve Tarzan’ filminin fragmanı yayınlandı.

        1970 ve 1980’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan efsanesinin yeniden doğarak, sinemaya uyarlandığı film, sevilen fenomen hikâyesi, görkemli prodüksiyonu ve muhteşem oyunculukları ile sezonun öne çıkan yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Film, gösterime; 15 Aralık’ta girecek.

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        Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu film için 1.5 yıl ön hazırlık yapıldı.

        Ormanda yaşayan halk, susuzlukla birlikte dayanılmaz bir sorun içindedirler. Bunun için çözüm arayan Tarzan ile çözüm aramayan 'Arap Kadri', liderlik çatışması içindedir. 'Arap Kadri', özgürlüğüne düşkün, kural tanımaz bir tavırdadır. Şehir yaşamından bıkmış ve ormanın derinliklerinde yaşamayı tercih eden bu renkli karakter, karşılaştığı düzenli yaşama da müdahale etmiştir. Ormanın hâkimi olarak kabul edilen Tarzan'ın kurduğu bu düzenli yaşam, artık baştan sona değişmiştir. 'Arap Kadri'nin uyumsuzluğu, ormanın huzurunu kaçırır ve bu durum 'Tarzan' ile 'Arap Kadri' arasında sorunlara neden olur.

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        #Arap Kadri ve Tarzan
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