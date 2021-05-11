Arap Ligi'nden ilk açıklama!

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Ghei, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi. Ghei, 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınayarak, 'sorumsuzca ve ayrım gözetmeden' saldırı düzenlediğini ifade etti.
Kudüs'te yaşanan tehlikeli olayların sorumlusunun İsrail olduğunu belirten Ghei, uluslararası topluluklara şiddeti durdurma çağrısında bulundu.
İsrail'in 7 Mayıs akşamı Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerleşim yerlerinin gasbedilmesinin üzere Arap Birliği, pazartesi günü olağanüstü toplanmıştı.
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