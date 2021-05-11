Mescid-i Aksa'dan alevler yükselirken kutlama yaptılar! 0:00 / 0:00

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İsrail polisinin 7 Mayıs’ta Mescid-i Aksa’da yatsı namazı kılan Filistinlilere müdahalesi dün gece şiddetini artırarak devam etti. İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenlerken, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yine saldırdı.



Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerleşkeden alevler yükselirken, Yahudilerin Kudüs Günü’nü kutladığı görüldü.

— Ayman Odeh (@AyOdeh) May 10, 2021

"VİCDANSIZLIK VE AHLAKSIZLIK..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kudüs Günü'nü kutlayan Yahudilerin görüntülerine tepki göstererek, "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil." ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 11, 2021

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahalesi devam ederken, muhalif lider Yair Lapid, "Ülkenin bir yön değişikliğine ihtiyacı olduğunu hepimiz anlıyoruz. Birkaç gün içinde geniş anlaşmalara ve kamu yararına dayanan yeni, işleyen bir İsrail hükümetini kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

KUDÜS'TEKİ KİLİSELERDEN ORTAK BİLDİRİ

Öte yandan, Kudüs’teki Hıristiyan kiliselerinin başkanları 10 Mayıs'ta yaptıkları açıklamada, Mescid-i Aksa’da ve Doğu Kudüs'te yaşanan şiddetli çatışmaların "Barış Şehri olarak Kudüs halkının ve Kudüs'ün kutsallığını ihlal ettiğini" açıkladılar.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 11, 2021

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli.” İfadelerini kullandı.

NETANYAHU KOALİSYON HÜKÜMETİNİ KURAMADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta yeterli desteği bulamadığı için koalisyon hükümetini kurmakta başarısız oldu. Koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, görevi Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Mecliste 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.