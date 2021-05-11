Dış basın İsrail'in saldırılarını nasıl gördü? 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Dünya basınına yansıyan haberlerde, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da dün namaz kılan cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalesini "saldırı" yerine "çatışma" olarak adlandırmayı tercih ettiği görüldü.

New York Times, hafta sonu Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları aktardığı haberinin başlığında,"Kudüs'te tansiyon yükselirken, yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'daki çatışmalarda yaralandı." ifadesini kullandı.

Haberin giriş bölümünde İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtilse de bunun karşılığında Filistinlilerin de "polise atmak için taş stoğu yaptığı" ifade edildi.

Washington Post gazetesi, olaylara ilişkin yaptığı haberinde "Tartışmalı Kudüs Günü'nde İsrailli ve Filistinliler arasında çatışma çıktı" başlığını kullandı.

Haber metninde ise Mescid-i Aksa için Yahudilerin kullandığı "Tapınak Tepesi" ifadesini kullanan Washington Post, bölgede sabaha karşı çıkan olaylarda hem Müslüman hem de aşırı sağcı Yahudi İsraillilerin yaralandığını yazdı.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ ARACINI FİLİSTİNLİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Reuters haber ajansında yer alan haberde, 'Filistinliler Kudüs'e gelen aracı taşladı' başlığıyla bir haber paylaşıldı.

Ancak uluslararası haber ajanslarında İsrailli bir yerleşimcinin, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 Filistinli ezildiğine ilişkin haberler yer almadı.

WALL STREET JOURNAL VE AP DE ÇATIŞMA DEDİ

Wall Street Journal gazetesi de söz konusu olaylar için "Kudüs Günü yürüyüşü öncesi Filistinliler ve İsrail polisi çatıştı" ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail polisinin Filistinlerin kendilerine taş atması sonucu, namaz kılan Müslümanlara Mescid-i Aksa'nın içinde müdahale ettiği ifade edildi.

Associated Press (AP) haber ajansı da olaylara ilişkin servis ettiği haberinde, "İsrail polisi ve Filistinliler, Kudüs'teki kutsal bölgede çatıştı" başlığını kullandı.

AP de haberinde İsrail polisinin, namaz kılan Müslümanlara müdahalesinden bahsetmekten kaçınırken, İsrailli yetkililerin "daha fazla çatışmayı engellemek için Kudüs Günü yürüyüşünü iptal ettiği" belirtildi.