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Arap tava tarifi, nasıl yapılır?

Saç tavaya benzerliği olan arap tava nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. İşte en kolay arap tava yapılışı...

Arap tava

Arap tava nasıl yapılır? Arap tava bizim saç tavaya benzemektedir. Dilerseniz fırında dilerseniz ocak üzerinde kavurabilirsiniz. Arap tava malzeme listesi aşağıda sıralanmıştır. Yapacak herkese şimdiden afiyet olsun.

Arap Tava Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan
  • 400 gram kıyma
  • 5 adet yeşil biber
  • 2 orta boy soğan
  • 5 diş sarımsak
  • 3 adet domates
  • 2 tane patates
  • 3 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Yarım su bardağı sıvı yağ  
  • Arzu ederseniz biraz kuyruk yağı
  • Baharat olarak da yalnızca Karabiber

Arap Tava Yapılışı:

  • Tüm sebzeleri minik olacak şekilde doğuruyoruz.
  • Kıymayı fırın tepsisine yayıyoruz.
  • Üzerine doğradığımız bütün sebzeleri koyuyoruz.
  • Sıvı yağı da ekleyip bir güzel yoğuruyoruz.
  • Salça mı bir bardak suyla karıştırıp eritiyoruz.
  • Bütün malzeme üzerine bu salçayı döküyoruz.
  • Önceden ısıttığınız 220 derecelik fırında arada bir karıştırarak pişiriyoruz. Yanına pilav veya cacıkla servis ediyoruz.

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