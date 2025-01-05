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        Haberler Spor Voleybol Aras Kargo: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Aras Kargo: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 18:28 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:28
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        Eczacıbaşı Dynavit set vermedi!
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        Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

        Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatoz

        Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Merve Atlıer, Klimets, Peres, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Elisa Tuana Köse, Elif Kapar)

        Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Boden, Nicoletti, Naz Aydemir Akyol, Jack-Kısal, Gray, Tuna Aybüke Özel)

        Setler: 23-25, 23-25, 12-25

        Süre: 86 Dakika (28, 36, 22)

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