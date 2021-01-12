Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Aras Kargo 1 milyar TL yatırım hedefliyor

Kargo firması Aras Kargo, pandemi sürecinden önce başlattığı teknolojik dönüşüm ve altyapı yatırımlarına hız verdiğini duyurdu. IT altyapısı ve operasyonel düzenlemelere son 2 yılda toplamda 300 milyon TL’ye yakın yatırım yapan Aras Kargo'nun, 2020’de Ankara Transfer Merkezi’nin teknolojik dönüşümünü tamamladığı bildirildi. Ankara ile birlikte toplam 8 transfer merkezini dönüştüren şirketin, saatlik işleme kapasitesinde 3 katlık artış yaşandığı kaydedildi. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Önümüzdeki döneme dair hedeflerimiz arasında transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemeleri kapsayan toplam 1 milyar TL daha yatırım yer alıyor" dedi

Aras Kargo 1 milyar TL yatırım hedefliyor
HABERTURK.COM

Kargo şirketi Aras Kargo, transfer merkezlerinin yenilenmesine ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü açıkladı. Bugün toplamda 28 transfer merkeziyle, günlük ortalama 1 milyonun üzerinde gönderiyi taşıyan Aras Kargo'nun, artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre, son iki yılda transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemelere 300 milyon TL’ye yakın yatırım yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "İlk olarak hem işlem hacmi hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerinden biri olan İkitelli Transfer Merkezi’ni teknolojik olarak yenileyerek, saatlik kapasitesini 5 bin 500 paketten 27 bin 600 pakete yükselttik. 2019’un ilk çeyreğinde İstanbul Anadolu Yakası Orhanlı’daki ve İzmir’deki Transfer Merkezimizi teknolojik olarak yenileyip sorter sistemine geçirdik. Ankara ve Anadolu’daki Transfer Merkezlerimiz de dahil olmak üzere 8 transfer merkezimize yaptığımız bu yatırımlarımızla yüzde 300’ün üzerinde kapasite artışı sağladık” dedi.

Verilen bilgiye göre, 2020’de Ankara Transfer Merkezi’nin dönüşümünü tamamlayan Aras Kargo, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip transfer merkezinin alanını 10 bin 500 metrekareye çıkardı. Daha önce saatte 5 bin 500 paketlik kapasite ile hizmet veren Ankara Transfer Merkezi, yenileme ve teknolojik alt yapı çalışmalarıyla birlikte kapasitesini 16 bin 600 pakete çıkarttı.

Ayyarkın, "Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da mevcut transfer merkezlerimize teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki döneme dair hedeflerimiz arasında transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemeleri kapsayan toplam 1 milyar TL daha yatırım yer alıyor. Dört büyük şehrin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Anadolu’daki transfer merkezlerimizin teknolojik yatırımlarına ağırlık vereceğiz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Unilever Yarının Gıdaları İnisiyatifini başlattı
İŞ-YAŞAMGıda atıklarını yarıya indirecek
THY yurtdışı uçuşlarında yüzde 40 indirim kampanyası başlattı
İŞ-YAŞAMTHY'den yurtdışı uçuşlara indirim
Rekabet Kurulu buğday unu sektöründeki 34 teşebbüse para cezası verdi
İŞ-YAŞAMRekabet Kurulu ceza yağdırdı
Şener: Ciromuzun yüzde 40'ı şu anda yurt dışından geliyor
İŞ-YAŞAMTAV'da yeni hedef Afrika ve Balkanlar
Haberleşme gideri için devlete ödenen vergi yaklaşık 759 TL'yi buldu
İŞ-YAŞAMHaberleşmeye 3 bin 736 TL harcandı
Bakan Selçuk: 2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32.8 milyon çağrı aldık
İŞ-YAŞAM"32.8 milyon çağrı aldık"
Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarları Aralık 2020'de arttı
İŞ-YAŞAMElleçlenen konteyner ve yük miktarları arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 0,8 arttı
İŞ-YAŞAMİhracat birim değer endeksi arttı
DenizKültür sesli edebiyat eserlerini ücretsiz erişime açtı
İŞ-YAŞAMDenizKültür sesli edebiyat eserlerini ücretsiz ...
ABD Hazinesi'ne Türk özel kalem müdürü - Haberler
İŞ-YAŞAMABD Hazinesi'ne Türk özel kalem müdürü