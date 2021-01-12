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Kargo şirketi Aras Kargo, transfer merkezlerinin yenilenmesine ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü açıkladı. Bugün toplamda 28 transfer merkeziyle, günlük ortalama 1 milyonun üzerinde gönderiyi taşıyan Aras Kargo'nun, artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre, son iki yılda transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemelere 300 milyon TL’ye yakın yatırım yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "İlk olarak hem işlem hacmi hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerinden biri olan İkitelli Transfer Merkezi’ni teknolojik olarak yenileyerek, saatlik kapasitesini 5 bin 500 paketten 27 bin 600 pakete yükselttik. 2019’un ilk çeyreğinde İstanbul Anadolu Yakası Orhanlı’daki ve İzmir’deki Transfer Merkezimizi teknolojik olarak yenileyip sorter sistemine geçirdik. Ankara ve Anadolu’daki Transfer Merkezlerimiz de dahil olmak üzere 8 transfer merkezimize yaptığımız bu yatırımlarımızla yüzde 300’ün üzerinde kapasite artışı sağladık” dedi.

Verilen bilgiye göre, 2020’de Ankara Transfer Merkezi’nin dönüşümünü tamamlayan Aras Kargo, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip transfer merkezinin alanını 10 bin 500 metrekareye çıkardı. Daha önce saatte 5 bin 500 paketlik kapasite ile hizmet veren Ankara Transfer Merkezi, yenileme ve teknolojik alt yapı çalışmalarıyla birlikte kapasitesini 16 bin 600 pakete çıkarttı.

Ayyarkın, "Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da mevcut transfer merkezlerimize teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki döneme dair hedeflerimiz arasında transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemeleri kapsayan toplam 1 milyar TL daha yatırım yer alıyor. Dört büyük şehrin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Anadolu’daki transfer merkezlerimizin teknolojik yatırımlarına ağırlık vereceğiz" dedi.