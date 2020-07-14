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1979 yılında ticari hayatına başlayan Aras Kargo Türkiye'de hizmetini sürdürmektedir. Aras Kargo çalışma saatleri ülkemizde merak edilen konulardan birisidir. Aras Kargo saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Gibi merak edilen soruların yanıtlarını hazırladık. Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu, cumartesi günü açık mı? Öğle arası tatil var mı? İşte kargo şirketi hakkında tüm merak edilenler...

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo mesai saatleri sabah saat 09:00’da başlar. Bu saatten itibaren kargolarınızı kabul eden ve adreslerine gönderen firma öğle arasında da çalışır.

ARAS KARGO DAĞITIM SAATLERİ

Sabah saat 08.30’da mesaiye başlayan ekip aynı zamanda bu saatte dağıtıma da başlar. Sadece öğle yemeği için mola verseler de yine kısa süren bu moladan sonra çalışmaya devam ederler.

ARAS KARGO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Öğle arası vermeyen Aras Kargo akşam saat 18:00’a kadar sizlere hizmet veriyor. Dolayısıyla Aras Kargo teslimat saatleri de sabah 09:00 – akşam 18:00 arasında gerçekleşir.

ARAS KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Aras Kargo çalışma günleri hafta içi ve Cumartesi olarak düzenlenir. Ancak cumartesi yarım gün çalışır. Aras Kargo Cumartesi çalışma saatleri ise sabah 09:30’dan 15:00’e kadardır.

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Hayır. Pazar günleri ve diğer resmi tatillerde, dini bayramlarda yarım gün ya da tam gün tatil yapıyorlar.