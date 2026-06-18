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        Haberler Sağlık Araştırma: COVID-19 aşısı kalp rahatsızlıklarına karşı geniş kapsamlı koruma sağlıyor - Haberler

        Araştırma: COVID-19 aşısı kalp rahatsızlıklarına karşı geniş kapsamlı koruma sağlıyor

        Yeni bir çalışmaya göre, koronavirüs aşısı COVID-19 ile bağlantılı büyük kardiyovasküler olayların (inme, kalp krizi ve kalp hastalığından kaynaklanan hastaneye yatış) riskini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttı. Aşının kalp sağlığına faydaları hakkındaki çok sayıda araştırmadan sonuncusuna ait bulgular, önceki çalışmalarda gözlemlenen faydaların yıllardır devam ettiğini gösteriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Araştırma: COVID-19 aşısı kalp rahatsızlıklarına karşı geniş kapsamlı koruma sağlıyor

        JAMA Internal Medicine'de yayımlanan çalışma, aşının daha geniş bir halk sağlığı faydasına sahip olduğunu öne sürdü. Araştırmacılar, aşının kardiyovasküler rahatsızlıkları, hastaneye yatışları ve COVID ile bağlantılı olmayanlar da dahil olmak üzere tüm nedenlerden kaynaklanan ölümleri mütevazı bir şekilde azalttığını gösterdi.

        St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nde tıp bilimcisi ve kıdemli klinik epidemiyolog ve çalışmanın ortak yazarlarından Ziyad Al-Aly, "Bu aşıların, aslında COVID-19’a yakalandıklarını bilmeyen kişilerde bile faydalı etkiler gösterdiğini ortaya koyuyor" dedi.

        Önceki çalışmalar, koronavirus aşısının kalp krizi ve inme vakalarını azalttığını göstermişti; bunlardan biri de 2020-2022 yılları arasında İngiltere’de yaklaşık 46 milyon yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmaydı.

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        Son çalışmayı yürüten araştırmacılar, bu faydaların pandeminin başlangıcından sonraki yıllarda da devam edip etmediğini belirlemeyi amaçladılar.

        Al-Aly, “Aşı formülasyonları değişti ve virusun kendisi de zaman içinde değişti,” dedi. Ancak daha yeni aşı formüllerinin hala kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağladığını bulduklarını söyledi.

        ABD Gaziler Dairesi sağlık sistemini kullanan gaziler arasında yapılan çalışma, 2024 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 1 milyon gaziyi inceledi. Araştırma, mevsimsel grip aşısı yaptıranlar ile o sezon hem grip aşısı hem de güncellenmiş COVID-19 aşısı yaptırmayı tercih edenleri karşılaştırdı. Araştırmada, mRNA aşıları ve Novavax dahil olmak üzere çeşitli aşı türleri incelendi.

        Araştırmacılar, yaklaşık sekiz ay sonra kohortları takip ederek, COVID-19 infeksiyonundan kısa süre sonra ortaya çıkan ciddi bir kalp rahatsızlığı olarak tanımlanan COVID-19 ile ilişkili kardiyovasküler olay yaşayıp yaşamadıklarını kaydettiler.

        Çalışma, COVID aşısı olan kohortun COVID ile ilişkili kalp rahatsızlıkları riskinin %37.7 daha düşük olduğunu buldu. Fayda, 75 yaş üstü hastalarda ve kardiyovasküler hastalık, diyabet veya kronik akciğer hastalığı gibi önceden var olan rahatsızlıkları olanlarda en belirgindi.

        Çalışmaya katılmayan, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’taki Uzun Süreli COVID programının direktörü ve doktor Nisha Viswanathan, “Bana göre bu, özellikle yaşlı bireyler arasında aşılamayı teşvik etmemiz gerektiğini vurguluyor” dedi.

        Çalışmaya göre, COVID aşısı olan hastaların, COVID-19 infeksiyonuyla bağlantılı olmayanlar da dahil olmak üzere, genel olarak ciddi kalp rahatsızlıklarından etkilenme olasılıkları yaklaşık %6 daha düşüktü. Aşı ayrıca, tüm nedenlere bağlı ölüm ve hastaneye yatışlarda yaklaşık %7’lik bir azalmayla ilişkilendirildi.

        Al-Aly, bu yüzdeler düşük görünse de aşılanan her 10000 kişide yaklaşık 23 büyük kardiyovasküler olayın, 30 hastaneye yatışın ve 16 ölümün önlenmesi anlamına geldiğini söyledi.

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