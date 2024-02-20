Araştırma: Kadınlar düzenli egzersizin faydalarını erkeklerden daha fazla görüyor

Araştırmada ayrıca, düzenli egzersiz yapan kadınların kardiyovasküler rahatsızlıklar, kalp krizi veya inmeden ölme oranının yüzde 36 daha az olduğu, düzenli egzersiz yapan erkeklerde ise bu oranın yüzde 14 daha az olduğu tespit edildi.