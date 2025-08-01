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        Haberler Sağlık Araştırma: Kalp kırıklığı insanları gerçekten öldürebilir | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Kalp kırıklığı insanları gerçekten öldürebilir

        Bilim insanları, yakınını kaybeden ve yüksek düzeyde yas belirtileri yaşayan kişilerin, yüksek ölüm riski taşıdığını tespit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:30
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        Kırık kalp gerçekten öldürür mü? Araştırma ortaya koydu
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        Danimarka’da yapılan bir araştırma, sevdiklerini kaybedip uzun süre yas tutan kişilerin ölüm riskinin neredeyse iki kat arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, kalp damar hastalıkları ve ruhsal sorunların bu süreçte belirleyici olduğunu açıkladı.

        Bilim insanları, yakınını kaybeden ve yüksek düzeyde yas belirtileri yaşayan kişilerin, bu belirtileri daha hafif yaşayanlara kıyasla yüzde 88 oranında daha yüksek ölüm riski taşıdığını belirledi.

        Araştırmada, sevdiklerinin kaybıyla başa çıkamayanların sağlık hizmetlerini daha fazla kullandığı ve akıl sağlığı sorunlarına daha açık olduğu gözlemlendi.

        RİSK ALTINDAKİLERE PSİKOLOJİK DESTEK VE TAKİP HİZMETLERİNE YÖNLENDİRİLEBİLİR

        Araştırma ekibinden Dr. Mette Kjærgaard Nielsen, risk altındaki kişilerin pratisyen hekimler tarafından erken fark edilebileceğini, bu kişilerin psikolojik destek ve takip hizmetlerine yönlendirilebileceğini kaydetti.

        Dr. Nielsen, “Yüksek yas semptomları kalp hastalıkları, intihar ve akıl sağlığı sorunlarıyla bağlantılı. Fakat ölüm riski üzerindeki etkisi daha fazla incelenmeli” dedi.

        Araştırma kapsamında, 2012’den bu yana yakınlarını kaybetmiş yaş ortalaması 62 olan bin 735 kişi 10 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılara düzenli anketler gönderilerek yas semptomlarının düzeyi belirlendi.

        Grubun yüzde 66’sı eşini, yüzde 27’si bir ebeveynini, yüzde 7’si ise çok sevdiği bir başka kişiyi kaybetti. Sürekli yüksek yas yaşayan yüzde 6’lık kesimin ölüm riski, düşük yas yaşayanlara kıyasla yüzde 88 daha yüksek çıktı. Yüksek yas belirtileri gösteren kişilerin, kaybın üçüncü yılından sonra sağlık hizmeti alma oranlarının belirgin şekilde arttığı görüldü.

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