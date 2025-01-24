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        Haberler Sağlık Araştırma: Mikroplastikler farelerin beynindeki kan akışını engelliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Mikroplastikler farelerin beynindeki kan akışını engelliyor

        Araştırmacılar, insan sağlığını tehdit eden mikroplastiklerin farelerin beynindeki kan akışını engellediğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:30
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        Mikroplastikler farelerin beynindeki kan akışını engelliyor
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        Bilim insanları, yemek, su ve hava yoluyla vücuda giren 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıkların beyne etkilerini öğrenmek amacıyla ilk kez gerçek zamanlı olarak fare beynini izledi.

        Çalışma kapsamında araştırmacılar, insan sağlığını tehdit eden polistiren mikroplastikleri içeren su içirdikleri farelerin kafatasına cerrahi işlemle şeffaf pencere yerleştirdi.

        Minyatür bir görüntüleme tekniğinin kullanıldığı şeffaf pencere aracılığıyla fare beynini izleyen araştırmacılar, yaklaşık 3 saatin sonunda ortaya çıkan mikroplastiklerin vücuttaki bağışıklık hücreleri tarafından yutulduğunu gördü.

        Kan dolaşımı boyunca ilerleyen mikroplastiklerin beyinde yerleştikleri kan damarlarını tıkadığı sonucuna varan araştırmacılar, bu durumun farelerin kan akışında ve hareket kabiliyetinde azalmaya neden olduğunu gözlemledi.

        Araştırmacılar, ortaya çıkan bu etkilerin birkaç gün sürdüğünü kaydetti.

        Mikroplastiklerin insan beyni üzerinde de aynı nörolojik anormalliklere neden olup olmadığına ilişkin bulgular ise henüz net değil.

        Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

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