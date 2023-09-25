Araştırmacılar farklı aşk türlerinin vücutta hissedildiği yere göre bir harita çıkardı

Araştırmacılar farklı aşk türlerinin vücutta hissedildiği yere göre bir harita çıkardı

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Aalto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farklı aşk türlerinin vücutta nerede hissedildiğini ve ne kadar güçlü deneyimlendiğini gösteren bir harita hazırladı.

Ekip, katılımcılara romantik aşk, cinsel aşk, ebeveyn sevgisi, arkadaşlara, yabancılara, doğaya, Tanrı'ya veya kendilerine duyulan sevgi gibi 27 farklı sevgi türünü nasıl deneyimlediklerini sordu.

Haritayı oluşturmak için araştırmacılar, çevrim içi bir anket aracılığıyla yüzlerce katılımcıdan veri topladı. Katılımcılardan her türlü sevgiyi nerede hissettiklerini göstermek için vücut siluetini renklendirmeleri istendi.