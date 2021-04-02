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HaberlerGündem3. SayfaArazi kavgası çatışmaya döndü: Yaralılar var
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Batman'da arazi kavgası çatışmaya döndü: Yaralılar var

Batman'da, aralarında arazi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen iki grubun tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Sokak ortasında silahların çekildiği olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

Arazi kavgası çatışmaya döndü: Yaralılar var
Arazi kavgası çatışmaya döndü: Yaralılar var
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HABERTURK.COM

Batman kent merkezinde iki grup arasındaki arazi tartışması silah kavgaya dönüştü.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arazi meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta yaşanan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı

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