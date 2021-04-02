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Arazi kavgası çatışmaya döndü: Yaralılar var

Arazi kavgası çatışmaya döndü: Yaralılar var 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Batman kent merkezinde iki grup arasındaki arazi tartışması silah kavgaya dönüştü.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arazi meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta yaşanan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı