Arazi kavgası cinayetle bitti!
Olay, Hatay'da meydana geldi. Husumetli akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan döküldü. Kadınların engelleme çabalarına rağmen kurşun yağmuruna tutulan adam hastaneye kaldırıldı. Vurulan adam kurtarılamadı.
Giriş: 16.04.2025 - 20:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 20:21
Olay, Hatay'da meydana geldi.
Husumetli akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan döküldü.
Kadınların engelleme çabalarına rağmen kurşun yağmuruna tutulan adam hastaneye kaldırıldı.
Vurulan adam kurtarılamadı.
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