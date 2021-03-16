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Arçelik'ten 500 Kadın Teknisyen projesi

Arçelik, Türkiye genelindeki yetkili servislerinde 500 Kadın Teknisyen istihdam edecek. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Cinsiyete dayalı ön yargıları kırmak istiyoruz. İlk etapta 500 kadın teknisyen hedefiyle yola çıktık. Hali hazırda 274 kadın teknisyen seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye’nin dört bir köşesinde 600 yetkili servisimiz bulunuyor. Tüm yetkili servislerimizde kadın teknisyen istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Arçelik'ten 500 Kadın Teknisyen projesi
HABERTURK.COM

Arçelik, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğiyle istihdamda cinsiyet eşitliği zirvesi düzenledi.Arçelik zirvede, Türkiye genelindeki yetkili servislerinde kadın teknisyen istihdam etmeyi hedefleyen “500 Kadın Teknisyen” projesini duyurdu.

'YÖNETİM KURULU'NDA YÜZDE 30 KADIN'

“Arçelik ile Eşitle” zirvesinde konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu olarak hedefimiz meslek ve iş gruplarıyla ilgili “erkek işi-kadın işi” ön yargısını ortadan kaldırmak. Üretimde, mühendislik alanında liderlik pozisyonlarında daha fazla kadın çalışanımız olsun istiyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu’nda en az yüzde 30 oranında kadın üye bulundurma taahhüdümüzü topluluk şirketlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

EN YÜKSEK KADIN ÇALIŞAN ROMANYA'DA

Arçelik’in 150’ye yakın ülkede 30 bin çalışanı bulunduğunu belirten Ebiçlioğlu, Arçelik’te en yüksek kadın çalışan oranının yüzde 55 ile Romanya’da en düşük kadın çalışan oranının yüzde 4 ile Pakistan’da olduğunu söyledi. Kadının güçlenmesi projelerini ülkelere ve iş sahalarına göre ihtiyaç ve eksikleri belirleyerek kurguladıklarını anlatan Ebiçlioğlu ''Kadınların yetkinliklerini artırarak gelişimlerine ve güçlenmelerine destek olurken, erkeklerin yoğun çalıştığı iş alanlarında; üretimde, Ar-Ge’de sahada, bayi teşkilatında, çalışan sayısında kadın oranını artırma hedefiyle projeler hayata geçiriyoruz. Arçelik olarak kendimize 2030 yılına kadar STEM ile ilgili departmanlara en az biri fabrika direktörü olmak üzere 3 kadın direktör atama hedefi koyduk.” diye konuştu.

50'YE YAKIN KADIN BAYİ

Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin de cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Ebiçlioğlu, Beko Kadın Bayi projesi ile erkek yoğun bayilik teşkilatındaki kadın oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi, şu ana kadar 1800’e yakın başvuru alarak bayilik ekosistemine 50’ye yakın kadın bayi kazandırdıklarını aktardı.

EŞİT YER AÇMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR KATKI SAĞLIYOR

BM Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı ise, “Geleceğin mesleklerinde kadınlar ve erkekler için eşit yer açmaya yönelik özel politikalar ve uygulamalar geliştirmek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine, şirketlerin rekabet edebilirliğinin artmasına ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların olumlu yönde dönüşmesine katkı sağlayacak” diye konuştu.

'274 KADIN TEKNİSYENE ULAŞTIK'

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “500 Kadın Teknisyen projemizi pandemi döneminde hayata geçirmemizin en önemli nedenleri arasında kadın istihdamına katkı sağlamak yer alıyor. Cinsiyete dayalı ön yargıları kırmak istiyoruz. İlk etapta 500 kadın teknisyen hedefiyle yola çıktık. Hali hazırda 274 kadın teknisyen seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye’nin dört bir köşesinde 600 yetkili servisimiz bulunuyor. Tüm yetkili servislerimizde kadın teknisyen istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Arçelik ile Eşitle Zirvesi’nde, Arçelik Müşteri Hizmetleri Direktörü Hüseyin Şerif Beyaztaş, Beko Satış Direktörü Arel Atakol, Teknisyen Rahime Yılmaz, Beko Bayi Aysel Kahvecioğlu ve Mühendis Fulya Asena Uluç da, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki projelerle ilgili görüş ve deneyimlerini paylaştı.

KADINLARA EN AZ UYGUN GÖRÜLEN ALAN TEKNOLOJİ

Arçelik, zirvede cinsiyete dayalı meslek algıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği projeleriyle ilgili yaptırdığı iki ayrı araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Türkiye genelinde farklı meslek, yaş, eğitim ve cinsiyetlerden 8 bin 120 kişinin katılımı yapılan, bilinç altı kalıpları ortaya çıkarmayı hedefleyen araştırmada katılımcıların yüzde 79’u mühendis olmayı, yüzde 66’sı ise beyin cerrahı olmayı erkeklere en uygun meslekler olarak görürken; kadınlar için en uygun görülen meslekler yüzde 67 ile öğretmenlik, yüzde 59 ile diyetisyenlik ve yüzde 56 ile eczacılık oldu. Araştırmada kadınlara en az uygun görülen alan teknoloji, erkeklere en az uygun görülen alan ise moda ve sanat olarak öne çıktı. Sekreter ve uzman kelimeleri kadınlarla, lider ve genel müdür kelimeleri ise erkeklerle bağdaştırıldı.

CESARETLE ADIM ATANLAR ARAŞTIRMASI

Arçelik, kadının güçlenmesi amacıyla sürdürdüğü Beko Kadın Bayi, Sen Mühendissin Bizimlesin ve 500 Kadın Teknisyen projelerinde yer alan kadınlarla ‘Cesaretle Adım Atanlar’ araştırması gerçekleştirdi. Sen Mühendissin, Bizimlesin Projesi'nde kadınların STEM olarak adlandırılan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan projeye katılan 75 kadına soru yöneltildi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 70’i kendi istekleriyle mühendislik alanını seçtiğini, yüzde 81’i mühendislik eğitimi aldığından memnun olduğunu ifade etti. Bununla birlikte mühendis adaylarının yaklaşık yüzde70’i üst düzey pozisyonlarda çalışamayacakları ya da mühendis olarak iş bulamayacakları kaygısını taşıyor.

500 Kadın Teknisyen Projesi'nde araştırma 238 kadın teknisyenle gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 84’ünün daha önceden teknisyen olmayı hiç düşünmediklerini ifade ettiği çalışmada, her 3 kadın teknisyenden biri sürecin başında işi yapamayacağından endişe duyduğunu belirtti. Araştırma kadınların yüzde 96’sının teknisyen olduktan sonra hayatlarında olumlu bir değişim yaşandığını ortaya koydu. Her 4 katılımcıdan 3’ü teknisyenden olduktan sonra kendilerine daha fazla inandıklarını, güvendiklerini aktardı. Çalışmada her 3 teknisyenden 2’si müşterilerden “Siz mi yapacaksınız, bu işleri yapabiliyor musunuz?” şeklinde tepkiler aldıklarını söyledi.

Beko Kadın Bayi Projesi'nde 29 kadın bayi ile gerçekleştirilen çalışma, rol modellerin önemini ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’inin ailelerinde ya da akraba çevrelerinde kendi işine sahip ya da girişimci bir kadın bulunuyor. Araştırmada kadın bayilerin yüzde 97’si kararlarından memnun olduklarını dile getirirken bayilik sürecinde de Beko yetkililerinden sonra en fazla desteği diğer kadın bayilerden aldıklarını belirttiler. Kadın bayilerin yüzde 93’ünün kendi kız çocuklarının da bayi olmasını isteyeceğini ifade ettiği araştırmada, kadın bayilerin yüzde 93’ünün müşteri tepkilerinin olumlu olduğu yönünde bildirimde bulunduğu dikkat çekti.

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