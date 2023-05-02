Arçelik'ten Hatay'da çağrı merkezi yatırımı

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Depremden etkilenen illere, arama-kurtarma çalışmaları, yardım malzemeleri temini, hijyen ve yemek TIR’larıyla destek veren Arçelik, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Arçelik, depremden etkilenen illerde iş imkanları yaratılmasına destek olmak üzere Hatay’da bir çağrı merkezi açtı. Bu çağrı merkezinin, Arçelik’in İstanbul Çayırova’dan sonra doğrudan istihdam sağlayarak müşterilerine hizmet verdiği ilk çağrı merkezi olacağı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile belediyeye ait alanda kurulan çağrı merkezinde işe alımlarda kadınlara öncelik sağlanıyor, hali hazırda çalışanların yüzde 90’ını kadınlar oluşturuyor.

'830 BİNDEN FAZLA YARDIMI BÖLGEYE ULAŞTIRDIK'

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yaşadıkları illerde yeni iş imkanları sağlanması kritik önem taşıyor. Hatay’da kurduğumuz çağrı merkezinde tamamı çadır kentlerde yaşamanı sürdüren 50 vatandaşımız istihdam edilecek. Bölgede geleceğe dair umutları yeşertmek ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamak için barınma, eğitim, hijyen ve gıda gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, iş imkanları sunulması gerekiyor" dedi.

Arçelik’in bölgedeki en güncel ihtiyaçları belirleyerek, kapsamlı yardım çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Can Dinçer, sıcak yemek ve hijyen TIR’larının yanı sıra kişisel hijyen ihtiyacını karşılamak üzere konteyner duş hizmetine de başladıklarını söyleyerek, "Deprem felaketinin hemen ardından hızla organize olarak, acil ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtik. Bugüne kadar çadır, gıda, battaniye, kıyafet, ısıtıcı, çamaşır makinesi tamburları kullanarak hazırladığımız sobalar, solar panel ve jeneratörlerden oluşan 830 binden fazla yardımı bölgeye ulaştırdık" diye konuştu.

'DESTEKLERİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bölgedeki sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere 3 ilde yemek TIR’ların hizmet vermeye devam ettiğini kaydeden Dinçer, "6 ilimizde de çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti veren TIR’larımızla çadır kentlerde hijyen ihtiyacını karşılıyoruz. Çok yakında Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde konteyner duş ve tuvaletlerin kurulumunu da tamamlayacağız. Ayrıca Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak üzere 100 adet vagonu da bölgeye gönderiyoruz. Bölgede en güncel ihtiyaçları belirleyerek, desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" bilgilerini verdi.

Arçelik hijyen TIR’ları, Kahramanmaraş’ta, Kafum Fuar Merkezi, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kurulu çadır kentlerle, Avşar Kampüsü ve Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde; Adıyaman’da, Eğriçayır Çadır kent ve Gölbaşı’ndaki 2. Etap TOKİ Konutları’nda; Hatay’da Expo Fuar Alanı, Kırıkhan Stadyumu çadır kenti ile Haraparası’nda; Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi Otoparkı ile Malatya Stadyumu yanındaki konteyner kentte, Gaziantep’te, Kırıkhan Stadyumu çadır kentinde; Diyarbakır’da ise Gazi Yaşargil Hastanesi önünde olmak üzere toplam 13 lokasyonda hizmet veriyor.

Öte yandan, Arçelik, deprem bölgesinde Koç Holding koordinasyonunda hayata geçirilen yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin konteynerden oluşacak konteyner kentlerin inşasına da diğer topluluk şirketleri ile birlikte destek veriyor.

Konteyner kentlerde, sosyal imkanların yanı sıra, çocukların eğitimi ve kent sakinlerinin ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak gelişim programları gibi uygulamaların da hayata geçirilmesi planlanıyor.