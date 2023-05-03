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Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla büyülemeye devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcu nisan ayının en iyi altı genç futbolcusu arasına girdi

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  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ESPN'in her ay düzenlediği Avrupa'nın en iyi 23 yaş altı oyuncuları listesinde kendine yer buldu. Erling Haaland, Gavi, Jude Bellingham gibi yıldızların dahil edilmediği liste şöyle:
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    MICHAEL OLISE - CRYSTAL PALACE - 21

    Olise, Elland Road'da 9 Nisan'da Leeds United'ı 5-1 yendikleri maçta üç asistle etkileyici bir Premier Lig dönemi geçirdi ve potansiyelini gösterdi.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Harika bir duran top kullanıcısı olan Olise, takım arkadaşlarıyla rakip üçüncü bölgede usta isimlerden biri. Fransa U21'de merkez orta saha olarak görev yapmasına rağmen kulübünde ise ters kanat rolünde hayati bir rol oynadığını kanıtladı.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Olise'nin top sürme ve dripling yetenekleri geçiş hücumlarında onu özellikle değerli kılıyor. Şık asistiyle, Palace'ın West Ham karşısında attığı ikinci golü hazırlamasına başrol oynayan Olise, mükemmel orta açma tekniği ve pas görüşü, onu akıllı aynı zamanda faydalı bir orta saha haline getiriyor. Genç futbolcu bu sezon Premier Lig asistler listesinde dördüncü sırada yer alıyor.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    JULIO ENCISO - BRIGHTON & HOVE ALBION - 19

    Brighton & Hove Albion'dan Levi Colwill ve Evan Ferguson'dan sonra Julio Enciso da kendine lsitede yer buldu. Bu sadece kulübün harika scouting'i sıkı tuttuklarının bir kanıtı değil, aynı zamanda genç yıldızlarını kendilerini ifade etmelerine izin vermek isteyen teknik direktör Roberto De Zerbi'nin isteğinin de bir yansımasıdır.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Geçen yaz Paraguay takımı Libertad'dan yüklü sayılabilecek bir bedel olan 11.6 milyon Euro'luk meblağ ile transfer olan Enciso, 15 yaşında profesyonel olduğu yerden gelen bir yetenek olarak, futbol dünyasında güçlü bir geleceği olduğunu düşündüren yeteneği sergilemeye başladı. 
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Aynı zamanda muhteşem şutlar da çekebilen Enciso, forvet hattı boyunca süzülmesini sağlayan içgüdüsel özelliklere de sahip. Bu da etkili pozisyonlara kolayca girmesini sağlıyor.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Premier Lig'e hızlı bir şekilde adapte oldu ve 29 Nisan'daki Wolves karşısında alınan 6-0'lık galibiyetteki iki asisti, yaratıcılığının ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    JEREMY DOKU - RENNES - 20 

    2021 yazında, Rennes, Anderlecht'ten Avrupa futbolunun en iyi genç yeteneklerinden birini, aynı zamanda kulüp rekoru olan 28 milyon Euro'ya almak için kararlı şekilde hareket etti ve Doku'yu da renklerine bağladı. 
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    30 maçta 2 gol 3 asistle istatistiksel olarak göz doldurmasa da performansıyla yeteneğini kanıtlarken sakatlıklar, onun duraklamasına neden oldu. Ancak nisan ayında, Doku'nun en iyi performansını sergilediğine dair izler gördük. 

     
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Attığı dört Ligue 1 golü, doğrudan hareket, dripling, hız ve bitiricilik gibi oyuncunun özelliklerini yansıttı. Reims'e karşı iki gol attıktan sonra, iki hafta sonra Angers'a karşı iki gol daha attı.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Doku erken dönemdeki o vaat veren performansından birazını yeniden yakalayabileceğini gösterdi.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    OSCAR GLOUKH - SALZBURG - 19 

    Salzburg'un en az yarım düzine yüksek performans gösteren U23 yıldızı seçebileceği ancak bu ay Maccabi Tel Aviv'den 7 milyon Euro'luk devre arası transferinden ötesine bakmak zor. 
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Geçen yaz Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda çıkış yapan oyunculardan biri olan Gloukh, hemen birçok büyük kulübün ilgisini çekti, ancak gelişimi için akıllıca Avusturya ekibini tercih etti. 10 numara pozisyonunda oynayan İsrailli, nisan ayında yeni kulübü için iki gol kaydetti. 
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    İyi bir dripling oyuncusu olan Gloukh, dar alanlarda pozisyonun ve top kontrolünün farkındalığı, onu Barcelona'nın La Masia patentli bir oyuncu gibi gösteriyor. 
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Gloukh, Salzburg için şimdiye kadar 90 dakika başına 1.6 şut ve 2.2 kilit pas kaydetti.

     
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    ARDA GÜLER - FENERBAHÇE - 18

    Arda Güler, Türk futbolunun yeni dehası olarak uzun yıllardır merakla bekleniyordu ve nihayet Fenerbahçe'nin A takımında muazzam yeteneğini sergilemeye başlıyor. 
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Umut veren bir ilk sezonun ardından - rekabetçi bir üst seviye futbolla 16 yaşında tanıştı - sezon başında Mesut Özil'in 10 numaralı formasını mutlu bir şekilde kabul etti, bu da üzerindeki beklentiler hakkında önemli bir şeyler söylüyor ve aynı zamanda kendi özgüvenini yansıtıyor.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Sağdan gelişen ataklarda özellikle final üçgeninde boşluk bulabilen, teknik olarak mükemmel bir sol ayaklı oyun kurucu olan Arda, 18 yaşındaki bir oyuncu için dikkat çekici bir saha görüşüne sahiptir. 
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Milli futbolcu topla hareketliliğinin yanı sıra ustaca tek dokunuşlarla sürekli olarak rakiplerini aldatırken, pozisyon farkındalığı sayesinde de dar alan becerileriyle rakiplerinden bir adım öne geçiyor. 

     
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Genç futbolcu geçen ayda İstanbulspor'a karşı 3-3 beraberliğin içinde iki gol kaydederek yüksek gelişim potansiyeline sahip bir oyuncu olduğunu gösterdi ve Arsenal'in de dikkatini çekti. 

     
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    SANTIAGO GIMENEZ - FEYENOORD - 22 

    Liga MX takımı Cruz Azul'dan geçen yaz 4 milyon euro bedelle transfer edilen Meksika milli takım oyuncusunun son performansı, Premier League gözlemcilerini Feyenoord maçlarına yönlendirdi.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Yılın başından beri, Gimenez Eredivisie'de liderlik koltuğundaki takımı için tüm turnuvalarda 14 gol attı, bunların arasında 7 maçlık bir deplasman golü serisi ve nisan ayında 4 gol bulunuyor.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    22 yaşındaki oyuncu genellikle ceza sahasına yakın bir bölgede (90 dakikada rakip ceza sahasında 7+ topla buluşma) görev yapıyor ve direkt hücum, hız ve konum farkındalığıyla başarılı oluyor. 
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Gimenez'in golleri çoğunlukla hızlı, tek dokunuşlu bitişlerle yakın mesafeden geliyor.
  • Arda Güler, en iyi 6 genç arasına girdi!

    Etkileyici fiziksel özelliklere ve topun nereye düşeceği konusunda keskin bir sezgiye sahip olan Gimenez, kenarlara da deplase olabiliyor. 

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