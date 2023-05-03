Geçen yaz Paraguay takımı Libertad'dan yüklü sayılabilecek bir bedel olan 11.6 milyon Euro'luk meblağ ile transfer olan Enciso, 15 yaşında profesyonel olduğu yerden gelen bir yetenek olarak, futbol dünyasında güçlü bir geleceği olduğunu düşündüren yeteneği sergilemeye başladı.