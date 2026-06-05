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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Arda Güler: Hayallerimi yaşıyorum

        Arda Güler: Hayallerimi yaşıyorum

        A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Arda Güler, her gün keyif alıp mutlulukla çalışarak ülkesine hizmet etmek istediğini söyleyerek, "Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Kendim bir plan çizsem bu kadar güzel olmazdı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        "Hayallerimi yaşıyorum"

        2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında yarın yerel saatle 18.00'de (7 Haziran Pazar TSİ 01.00) Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nda yıldız futbolcu Arda Güler, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BURAYA KATILMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIK"

        2002 Dünya Kupası'nda ‘8' numaralı formayı giyen Tugay Kerimoğlu ile henüz konuşmadığını belirten Arda, "Görüşmedim ama duaları bizimledir. 8 numarayı giyeceğim için çok mutluyum. Bu bizim hayalimiz. Dünya Kupası'na son gittiğimizde ben daha doğmamıştım. Babamdan, abilerimden dinledim. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık. Boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

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        "İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

        Takımda arkadaşlarına güvendiğini de dile getiren Arda Güler, "İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Dünyanın bizi böyle görmesi, bu ortamı biz oluşturduk. 2 senedir çok önemli maçlar ve mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu dünyada kanıtladık. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Elimizden geleninin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Hiçbir takımdan çekincelerinin olmadığını da sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Bütün marşları seviyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Kim gelirse oynamak isterim.. Kimseden çekincemiz yok. O yüzden bize rakip fark etmez" dedi.

        "İNŞALLAH EN İYİ GÜNLERİ HEP BERABER YAŞAYACAĞIZ"

        Arda Güler, Dünya Kupası'nı kendi sahnesi olarak görmediğini de söyleyerek, "Çünkü takım olarak oynayacağız. İnşallah en iyi günleri hep beraber yaşayacağız. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Kendim bir plan çizsem bu kadar güzel olmazdı. Her gün keyif alıp, çok fazla çalışıp, ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

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