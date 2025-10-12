Habertürk
Habertürk
        Arda Güler: Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk

        A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncularından Arda Güler, 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk" dedi.

        Giriş: 12.10.2025 - 00:21 Güncelleme: 12.10.2025 - 00:23
        "Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk"
        2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden milli takımımızın oyuncularından Arda Güler, galibiyeti değerlendirdi.

        "HOCAMIZIN İSTEDİĞİ OYUNU ORTAYA KOYDUK"

        Karşılaşma sonrası soruları yanıtlayan Arda, tarihi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. Halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

        "GÜRCİSTAN MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

        Sıradaki Gürcistan maçına da değinen Arda, Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın önemine dikkat çekti:

        "Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz."

        "ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

        Maçın oynandığı zemine de eleştiri getiren genç oyuncu, "Zemin çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaydılar. Normal giyenler oldu. Kazandık yine de bahane bulmadan, çok mutluyuz." dedi.

        "HAFTA BOYUNCA BUNA ÇALIŞTIK"

        İkinci yarıda sergilenen üstün oyunu da değerlendiren Arda Güler, teknik direktör ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun taktik yönlendirmelerinin sahaya yansıdığını belirtti:

        "İkinci yarıya çok iyi başladık. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Hoca ve Hakan Ağabey, bir taraftan diğer tarafa daha hızlı geçersek boşluklar bulacağımızı söyledi. Hafta boyunca da buna çalışmıştık."

