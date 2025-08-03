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        Haberler Magazin Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile havuzda top oynadı - Magazin haberleri

        Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile havuzda top oynadı

        Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile havuzda top oynadı. Âşıklar, kafalarında sektirdikleri topu birbirlerine attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 13:12 Güncelleme: 03.08.2025 - 13:25
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        Sevgilisiyle havuzda top oynadı
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        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sevgilis Duru Nayman ile çıktığı tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayımladı. Nayman ile havuza giren Güler, sevgilisi ile havuzda top oynadı. Âşıklar, kafalarında sektirdikleri topu birbirlerine attı.

        ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser vermişti. Konseri seyredenler arasında Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler de vardı. Güler, konser sonrası sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Jennifer Lopez ile bir araya gelmiş ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti.

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        #arda güler
        #Jennifer Lopez
        #Duru Nayman
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