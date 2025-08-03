Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile havuzda top oynadı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sevgilis Duru Nayman ile çıktığı tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayımladı. Nayman ile havuza giren Güler, sevgilisi ile havuzda top oynadı. Âşıklar, kafalarında sektirdikleri topu birbirlerine attı.

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser vermişti. Konseri seyredenler arasında Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler de vardı. Güler, konser sonrası sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Jennifer Lopez ile bir araya gelmiş ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti.