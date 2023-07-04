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Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

Avrupa'da transferin gözdesi konumunda olan Arda Güler'in hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken yeni formuller de çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler için sürpriz bir takım devreye girerek transfer sürecini karıştırdı. La Liga takımı Real Betis'in, Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Arda Güler'in transferinin resmileşmesini beklediği ve futbolcuyu kiralamak istediği iddia edildi. İşte Arda Güler transferinde olası senaryolar ve yaşananlar...

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  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    Arda Güler'in ailesiyle beraber vereceği karar merakla beklenirken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Güler'i renklerine bağladıktan sonra 1 sezon Fenerbahçe'de kalmasına müsade etmesinin yanında yeni bir formülün de ortaya çıktığını yazdı.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    REAL BETIS DEVREDE

    Çıkan haberlere göre Barcelona'nın Arda'nın La Liga'ya daha hızlı adapte olabilmesi için transferini tamamladıktan sonra Real Betis'e kiralamayı düşündüğü belirtildi.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    Arda Güler'in Betis'in deneyimli teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin elinde yeni tecrübeler edinebileceği kaydedilirken Betis haricinde bu ihtimale farklı takımların da eklenebileceği kaydedildi.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    BARCELONA'NIN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKMIŞTIS

    Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nni genç yıldızı Arda Güler için ilk resmi adım İspanyol ekibi Barcelona'dan geldi. 
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    Katalan devinin sportif direktörü Deco, 18 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek için İstanbul'a gelirken, Barcelona merkezli 'Sport' gazetesi de İspanyol devinin Arda Güler'e ve Fenerbahçe'ye sunduğu teklifi ortaya çıkardı.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    Barcelona merkezli gazete Sport'un haberine göre; Barcelona, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 23 milyon euro ödeyecek; buna 10 milyon euro'ya varan bir dizi komisyon da eklenecek.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    1 MİLYAR EURO SERBEST KALMA MADDESİ

    Barça, Arda Güler ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve serbest kalma maddesini 1 milyar euro yapacak.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    Arda Güler, 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olmasına karşın kulübü Fenerbahçe'ye çok daha fazla ücret ödenmesini şart koştuğu için bonservisine 23 milyon euro ödenecek.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    LAPORTA AÇIKLAMIŞTI

    Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'le görüştüklerini bu sözlerle açıklamıştı: "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz."
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

    Fenerbahçe forması ile 51 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!
  • Arda Güler transferinde sürpriz bir takım devreye girdi!

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