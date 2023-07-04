LAPORTA AÇIKLAMIŞTI

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'le görüştüklerini bu sözlerle açıklamıştı: "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz."