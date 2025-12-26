Arda Güler ile Duru Nayman, kuzey ışıklarını seyretti

Nedir Ne Değildir? - 23 Aralık 2025 (SDG'nin Aklını İsrail Mi Bulandırıyor?)

Asgari ücrette yüzde 27 artış: Çalışan ve işveren nasıl etkilenecek? Zam oranı beklentileri karşıladı mı? 2026 asgari ücreti kimleri memnun etti, kimleri hayal kırıklığına uğrattı? Asgari ücret nasıl değerlendirilmeli? SDG'nin aklını Tel Aviv mi bulandırı