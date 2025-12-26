Arda Güler ile Duru Nayman, kuzey ışıklarını seyretti
Milli futbolcu Arda Güler, Noel tatilinde sevgilisi Duru Nayman ile kuzey ışıklarını izledi ve o anları paylaştı
Giriş: 26.12.2025 - 23:39 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:39
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Noel tatilini sevgilisi Duru Nayman ile birlikte romantik bir kaçamakla değerlendirdi.
Ünlü futbolcu, tatilde kuzey ışıklarını seyretmek için rotasını kuzeye çevirdi.
Arda Güler, sevgilisiyle birlikte geçirdiği bu anları, 15 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.
