Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arda Güler ile Duru Nayman, kuzey ışıklarını seyretti - Magazin haberleri

        Arda Güler ile Duru Nayman, kuzey ışıklarını seyretti

        Milli futbolcu Arda Güler, Noel tatilinde sevgilisi Duru Nayman ile kuzey ışıklarını izledi ve o anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 23:39 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey ışıklarını seyrettiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Noel tatilini sevgilisi Duru Nayman ile birlikte romantik bir kaçamakla değerlendirdi.

        Ünlü futbolcu, tatilde kuzey ışıklarını seyretmek için rotasını kuzeye çevirdi.

        Arda Güler, sevgilisiyle birlikte geçirdiği bu anları, 15 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 23 Aralık 2025 (SDG'nin Aklını İsrail Mi Bulandırıyor?)

        Asgari ücrette yüzde 27 artış: Çalışan ve işveren nasıl etkilenecek? Zam oranı beklentileri karşıladı mı? 2026 asgari ücreti kimleri memnun etti, kimleri hayal kırıklığına uğrattı? Asgari ücret nasıl değerlendirilmeli? SDG'nin aklını Tel Aviv mi bulandırı

        #arda güler
        #Duru Nayman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu