Arda ismi, özellikle son yılların popüler isimleri arasında yer alıyor. Bebeğine bu adı vermek isteyen ebeveynlerin en çok merak ettikleri şey ise ismin anlamı ve kutsal kitapta geçip geçmediğidir. Buyurun araştırmamızın sonuçlarına Göz Atalım

Arda İsminin Anlamı Nedir?

Eski zamanda, kralların ellerinde bulunan özel asalara Arda ismi verilirdi. Türk kökenli olan bu isim, çavuşların ellerinde tuttukları nişane anlamına gelen uzun değnekten gelmiştir. Aynı zamanda et parçacığının da adı Arda olarak bilinir. Ülkemizde her 1000 kişiden biri Arda adını taşıyor.

Arda İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Türk kökenli bir isim olması hasebiyle, Kuran’ı Kerim’de bu isme rastlanmaz. Yalnız caiz olmayan isimler listesinde de yer almadığından, bebeklerinize bu adı koymanızda bir sakınca bulunmaz.

Arda İsminin Özellikleri

Zengin olma arzusu, bu isme sahip olanların en belirgin özellikleri arasında başı çeker. Özgürlükçü yapıları, sadece aile ve özel yaşam ile sınırlı değildir. İş hayatında da kısıtlanmaktan haz etmezler. Kendiişlerinin patronu olmayı arzu ederler. Büyük oluşumların adamlarıdır, riskli işlere imza atabilirler. Partnerlerinde sıkça aradıkları şey, özgüven ve zekadır. Dış görüntüye aşırı derecede önem verirler. Mükemmeli severler, mükemmellik kaygısı taşırlar ve karşı cinse karşı seçici davranırlar. Kolay kolay uzun ilişkiler kuramazlar. Ama birine denk gelip, tüm beklentileri de karşılanıyorsa, ihanet tarzında bir yaklaşım içine de girmezler.