Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Arda Turan da uzun süre sahalara döndü.

Geçen sezon mayıs ayında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında hakeme saldıran Arda Turan ceza almıştı. PFDK'nın 16 maç men ettiği Arda'nın cezası daha sonra 12 maça indirilmişti. Cezasının bitmesinin ardından sakatlığı sebebiyle de bir süre forma giyemeyen Arda Turan, Atiker Konyaspor deplasmanında sahalara geri döndü.

83. dakikada Kerim Frei'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, Konyaspor tribünlerinden tepki aldı. Konyaspor taraftarları maç öncesinde Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Konyaspor taraftarları son dönemde şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga ile gündemden düşmeyen Arda Turan'ı ıslıklarla protesto etti.

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