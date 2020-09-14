Arda Turan: Allah yolumuzu açık etsin

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9 yıl aradan sonra tekrar eski takımı Galatasaray'a transfer olan futbolcu Arda Turan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Galatasaray-Gaziantep maçında oynadığı futbol ile alkış toplayan Turan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sezonun ilk maçında galibiyeti bulduğumuz için çok mutluyum. Üstün oynayan taraf bizdik. Sezonun böyle devam edeceğine de inanıyorum, Allah yolumuzu açık etsin" diye konuşan futbolcu, kısa bir alışveriş turu yapıp, daha sonra akşam yemeği yedi.