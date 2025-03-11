Arda Turan: Türkiye'de futbolu değiştireceğim

"BARÇA'YA GİTMEM GEREKİYORDU"

Atletico'daki onca başarıdan sonra neden Barcelona'ya (2015'te) gittim ve bir kez daha tarihin en pahalı Türk oyuncusu oldum.

Paslaşmaya, tiki takaya aşıktım, Luis Enrique ve Guardiola şimdi bunun geliştirilmiş bir versiyonunu oynuyordu ve Barcelona Messi, Dani Alves, Xavi, Iniesta, Pique, Busquets ile üçlemeyi yeni kazanmıştı. Luis Enrique teknik direktördü. Eğer onlarla sözleşme imzalamasaydım hayatımda bir şeyler eksik kalacaktı. En iyilerden bir şeyler öğrenebilirdim ama Barcelona'nın reşit olmayan oyunculara transfer yasağı nedeniyle ilk altı ay oynamama izin verilmedi.