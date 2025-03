Arda Turan: Türkiye'de futbolu değiştireceğim

Ama her zaman Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimizi hissettim (2012'de). Grup aşamasında Celtic'le oynadık ve ben iyi oynadım. Sonra Cholo geldi (Aralık 2011'de). Vay canına. Mantaliteyi hemen değiştirdi. Ne adamdı ama. Her gün bize savaşmamızı, savaşmamızı, savaşmamızı söylerdi. Hepimize şöyle derdi: 'Siz Messi değilsiniz, bu yüzden savaşmalı, çalışmalı ve sizden daha iyi olan oyuncuların seviyesine yaklaşmalısınız. Kalbinizle ve kafanızla oynayın. Biz birlikte bir aileyiz. Kendinizi düşünmeyin, takımı düşünün. Cholo yönetiminde çok çalıştık, 4-4-2 ya da 4-5-1'i denedik. Bize eğer her şeyimizi verirsek her maçı kazanma şansımız olduğunu söyledi. Çok şey öğreniyordum ve Cholo'nun saygısını kazandığımı hissediyordum, tıpkı onun bana saygı duyduğu gibi. Önce saygıydı, sonra sevgi oldu.