Ardahan'da tilkilerin kar altında avlarını yakalaması görüntülendi
Ardahan'da, aç kalan tilkilerin kar altında yem arayışı ve avlarını yakalaması görüntülendi
Giriş: 24.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:39
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Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da tilki, bozayı, vaşak ve kurt gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.
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Göle Ovası'nda farklı noktalarda 7 tilkinin karla kaplı alanda yem araması ve avlarını yakalaması görüntülendi.
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Tilkilerin av hareketliliği AA muhabirince doğal ortamlarında görüntülendi.
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