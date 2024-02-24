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        Haberler Yaşam Ardahan'da tilkilerin kar altında avlarını yakalaması görüntülendi

        Ardahan'da tilkilerin kar altında avlarını yakalaması görüntülendi

        Ardahan'da, aç kalan tilkilerin kar altında yem arayışı ve avlarını yakalaması görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:39
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        Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da tilki, bozayı, vaşak ve kurt gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

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        Göle Ovası'nda farklı noktalarda 7 tilkinin karla kaplı alanda yem araması ve avlarını yakalaması görüntülendi.

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        Tilkilerin av hareketliliği AA muhabirince doğal ortamlarında görüntülendi.

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        #Tilki
        #Ardahan
        #haberler

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