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        Ardahan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu

        ARDAHAN'INyüksek kesimlerinde etkili olan kar, fırtına ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:38
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        Ardahan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu
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        ARDAHAN'INyüksek kesimlerinde etkili olan kar, fırtına ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara ve 2 bin 470 rakımlı Çam Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi beyaza büründü. Fırtına ile etkili olan yoğun kar yağışı ve sis nedeniyyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolu trafiği açık tutmak için gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Bölgede gecede kar yağışının beklendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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