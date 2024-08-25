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        Sağanak etkili oldu, rahvan at şampiyonasının final koşusu ertelendi

        ARDAHAN'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Rahvan At Doğu Anadolu Şampiyonasının final müsabakası, aniden bastıran sağanak nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:40
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        Sağanak etkili oldu, rahvan at şampiyonasının final koşusu ertelendi
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        ARDAHAN’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Rahvan At Doğu Anadolu Şampiyonasının final müsabakası, aniden bastıran sağanak nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.

        'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 10'uncusu ve 8’inci Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası, Ardahan Valiliği, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün katkılarıyla, Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki Sulakyurt köyü mevkisindeki at yarışları sahasında yapıldı. Rahvan At kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışlara 20 ilde 76 at katıldı. Yarışmaları izleyen yüzlerce at sevdalısı, kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele ededen rahvanların koşusunu büyük bir heyecanla takip etti.

        Yarışların final kısmına geçildiği zaman aniden sağanak bastırdı, vatandaşlar sığınacak yer aradı. Şiddetli yağış nedeniyle koşu sahasının yarışlara uygun olmadığını kararlaştıran hakem heyeti, final koşusunu pazartesi gününe erteledi.

        Yarışları, Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, rahvan atçılar ve çok sayıda vatandaş izledi.

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