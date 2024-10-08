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        Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:53
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        Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Artvin yol ayrımı kavşağında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 44 BC 363 ve 61 ADD 857 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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