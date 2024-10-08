Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Artvin yol ayrımı kavşağında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 44 BC 363 ve 61 ADD 857 plakalı otomobiller çarpıştı.

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