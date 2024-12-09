Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda toprak altında kalan araca 36 saat sonra ulaşıldı (3)
ARACA36 SAATTE ULAŞILDIArtvin'deki heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobile, 36 saat sonra ulaşıldı.
ARACA36 SAATTE ULAŞILDI
Artvin’deki heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobile, 36 saat sonra ulaşıldı. Heyelanda kara yolunun Rize-Artvin şeridinden deniz kıyısına sürüklenen aracın yer aldığı noktaya yoğunlaşan arama kurtarma ekipleri, kayıp 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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