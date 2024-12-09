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        Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda toprak altında kalan araca 36 saat sonra ulaşıldı (3)

        ARACA36 SAATTE ULAŞILDIArtvin'deki heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobile, 36 saat sonra ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:40
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        Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda toprak altında kalan araca 36 saat sonra ulaşıldı (3)
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        ARACA36 SAATTE ULAŞILDI

        Artvin’deki heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobile, 36 saat sonra ulaşıldı. Heyelanda kara yolunun Rize-Artvin şeridinden deniz kıyısına sürüklenen aracın yer aldığı noktaya yoğunlaşan arama kurtarma ekipleri, kayıp 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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