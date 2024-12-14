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        Karda mahsur kalan 6 kişi, 8 saatlik çalışma ile kurtarıldı

        ARDAHAN'daaraçları kara saplanınca mahsur kalan Gürcistan uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi, jandarma ve AFAD'ın 8 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:10
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        Karda mahsur kalan 6 kişi, 8 saatlik çalışma ile kurtarıldı
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        ARDAHAN'daaraçları kara saplanınca mahsur kalan Gürcistan uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi, jandarma ve AFAD'ın 8 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kentte dün akşam saatlerinde fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Ardahan-Damal-Posof kara yolunda araçları kara saplanarak mahsur kalan Gürcistan uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Görüş mesafesinin de düştüğü bölgeye çalışma başlatan ekipler, donma tehlikesi atlatan 6 kişiyi yaklaşık 8 saat süren müdahale sonucu kurtarıldı. Sıcak içecek ikram edilen 6 kişi, Ardahan'a getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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