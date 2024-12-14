Karda mahsur kalan 6 kişi, 8 saatlik çalışma ile kurtarıldı
ARDAHAN'daaraçları kara saplanınca mahsur kalan Gürcistan uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi, jandarma ve AFAD'ın 8 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
ARDAHAN'daaraçları kara saplanınca mahsur kalan Gürcistan uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi, jandarma ve AFAD'ın 8 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Kentte dün akşam saatlerinde fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Ardahan-Damal-Posof kara yolunda araçları kara saplanarak mahsur kalan Gürcistan uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Görüş mesafesinin de düştüğü bölgeye çalışma başlatan ekipler, donma tehlikesi atlatan 6 kişiyi yaklaşık 8 saat süren müdahale sonucu kurtarıldı. Sıcak içecek ikram edilen 6 kişi, Ardahan'a getirildi.
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