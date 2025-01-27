Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Çoban köpeği, kurt sürüsüne tek başına karşı koydu

        ARDAHAN'da köye inen kurt sürüsüne, çoban köpeği karşı koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çoban köpeği, kurt sürüsüne tek başına karşı koydu
        ABONE OL

        ARDAHAN'da köye inen kurt sürüsüne, çoban köpeği karşı koydu. Köpeğin kurtlarla mücadelesi, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyünde meydana geldi. Karlı kaplı arazide avlanan kurt sürüsü köye kadar indi. Kurtlar, sokakta dolaşan çoban köpeğine saldırdı. Çoban köpeği, yanına yaklaştırmadığı kurtları uzaklaştırdı. Çoban köpeğinin mücadelesi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Gürültü üzerine ev sahibinin pencereyi açarak bağırması üzerine kurt sürüsü bölgeden hızla uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!

        Benzer Haberler

        Ardahan İl Jandarma Komutanlığından "operasyonlarımız devam ediyor" paylaşı...
        Ardahan İl Jandarma Komutanlığından "operasyonlarımız devam ediyor" paylaşı...
        Kura Nehri'nde oluşan buharlaşma gün batımıyla görüntülendi
        Kura Nehri'nde oluşan buharlaşma gün batımıyla görüntülendi
        Arazi aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı
        Arazi aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı
        Ardahan'da donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirild...
        Ardahan'da donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirild...
        Ardahan eksi 23,3 ile dondu
        Ardahan eksi 23,3 ile dondu
        Ardahan'da kullanılmayan cami lojmanına çığ düştü
        Ardahan'da kullanılmayan cami lojmanına çığ düştü