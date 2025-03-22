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        Ardahan'ın Türkgözü Sınır Kapısı'nda ulaşıma 'kar' engeli

        ARDAHAN'ınPosof ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:35
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        Ardahan'ın Türkgözü Sınır Kapısı'nda ulaşıma 'kar' engeli
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        ARDAHAN'ınPosof ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Türkgözü Sınır Kapısı'na giden yolda aksaklıklar yaşanırken, çok sayıda TIR'ın kara yolunda durduğu görüldü.

        Posof ilçesinde dün başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkgözü Sınır Kapısı'na giden kara yolunda aksaklıklara neden oldu. Türkgözü kara yolunun Gümüşkavak köyü yakınlarında Gürcistan plakalı bir TIR kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda TIR'ın kara yolunda durduğu görüldü. Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerden gelen TIR şoförleri, yaklaşık 12 saatten beri beklediklerini söyledi. Azerbaycan'dan geldiğini belirten TIR şoförü Halil İbrahim Aydın, "Kar yağışı nedeniyle yol kapalı olduğunu için yolda bekliyoruz. Yol açılırsa yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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