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        Kar yağışı Ilgar Dağı'nda ulaşımı etkiledi (2)

        KAYANTIR, YOLU KAPATTIOlumsuz hava şartlarının devam ettiği Posof ilçesinde kayan bir TIR, yolun kapanmasına sebep oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:25
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        Kar yağışı Ilgar Dağı'nda ulaşımı etkiledi (2)
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        KAYANTIR, YOLU KAPATTI

        Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Posof ilçesinde kayan bir TIR, yolun kapanmasına sebep oldu. Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte buz tutan zeminde kayan Azerbaycan plakalı TIR, Ilgar Dağı Seyitveren bölgesinde yolu kapattı. TIR sebebiyle Posof-Damal kara yolunda çift taraflı olarak ulaşım durdu. Çok sayıda araç kuyruğu oluşan bölgede TIR’ın çekilerek yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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